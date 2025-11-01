أوكسانا وحكايتها الاستثنائية كلاعبة وأم

قد لا تكون أوكسانا تشوسوفيتينا أكثر لاعبات الجمباز فى العالم فوزًا ببطولات وميداليات، لكنها بالتأكيد تبقى صاحبة واحدة من أجمل وأهم حكايات هذه اللعبة.. حكاية فيها كل ما يمكن أن يقال عن الإنسان وإرادته وإصراره وتضحياته وانتصاره مهما كان الوجع والمرارة والمعاناة.. وفيها أيضا تكسرت كل قواعد لعبة الجمباز والشروط اللازمة لكل من يمارسها.. فالجمباز الذى قد يراه كثيرون جدا لعبة رقيقة تتميز بالفن والرشاقة أكثر من معظم الألعاب الأخرى.. هو فى حقيقته وبداياته أيضا كان اللعبة التى ارتبطت بالجيوش والحرب أكثر من ألعاب أخرى، مثل الملاكمة والمصارعة وألعاب القتال والقوة.. لعبة أجبر نابليون الثالث جنود فرنسا على تعلمها فى مدرسة جوان فيل العسكرية قبل خوض أى حرب.. وانتصر بها الألمان، بقيادة بسمارك على أعدائهم..

واعتمد عليها جنود إبراهام لينكولن لاكتساب القوة واللياقة فى الحرب الأهلية الأمريكية.. فالجمباز لعبة يحتاج فيها الجسم لمرونة هائلة ولياقة كاملة.. وحين أصبح الجمباز أحد أهم أسلحة الحرب الباردة بين الشرق والغرب.. أدى ذلك لتقليل أعمار من يلعبون، فأصبح الجمباز لعبة الصغار القادرين على منافساتها الصعبة.. وجاءت أوكسانا لتتمرد على كل ذلك.. فهى لا تزال تلعب رغم تخطيها الخمسين من عمرها.. وأعلنت منذ أيام أنها بدأت الاستعداد لخوض منافسات دورة لوس أنجلوس المقبلة بعد ثلاثة أعوام.. ولا يزال جسدها قادرا على أداء كل الحركات الصعبة بمنتهى الرشاقة والمرونة والقوة.. حتى إنها فى يونيو الماضى فازت بفضية جهاز القفز فى البطولة العالمية لكأس التحدى فى طشقند.. وفازت قبلها بالذهب فى جولة كأس العالم التى استضافتها عاصمة أذربيجان فى مارس.. وهو ما يعنى أن أوكسانا لم تبق فى صالات الجمباز بعد بلوغ الخمسين من العمر لمجرد المشاركة كأكبر لاعبة جمباز فى التاريخ، بل تلعب وتفوز ويصفق لها الجميع.. ولا تقتصر حكاية أوكسانا على هذا التحدى والميداليات العالمية والأوليمبية التى فازت بها..

فقد كانت أوكسانا بطلة لحكايات أخرى.. فقد لعبت لثلاثة بلدان.. الاتحاد السوفييتى وألمانيا، ثم أوزباكستان.. ولم تبق أوكسانا فى صالات الجمباز كل هذه السنين فقط حبًا فى اللعبة ورغبة فى البقاء.. إنما اضطرت لذلك أولا لتنفق على نفسها وابنها الصغير الذى اغترب وتنقل معها من بلد لبلد.. ثم اضطرت أوكسانا لمواصلة اللعب لتوفير ثمن علاج ابنها الذى أصيب بسرطان الدم ولعبت لألمانيا مقابل علاج ابنها الوحيد.. وكانت تعرف أنها رغم قسوة القلق ومرارة الخوف على ابنها المريض لابد أن تبقى تبتسم وتنتصر ليستكمل ابنها العلاج.. وعادت بعد شفاء ابنها لتلعب وتنتصر باسم بلدها أوزباكستان.

ياسر أيوب – المصري اليوم

