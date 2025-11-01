أن بي ايه: بوسطن يلحق الخسارة الأولى بفيلادلفيا

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجّل جايلن براون 32 نقطة وقاد فريق بوسطن سلتيكس إلى إلحاق الهزيمة الأولى بمضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 109 108 الجمعة، في انطلاق بطولة كأس الدوري الأميركي (أن بي ايه كاب) ضمن موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وثأر سلتيكس لخسارته أمام سيكسرز 116 117 في افتتاح الموسم في بوسطن، رافعا رصيده إلى ثلاثة انتصارات مقابل ثلاث هزائم، فيما تلقى فيلادلفيا خسارته الأولى بعد أربعة انتصارات.

وقال براون، الذي سجّل 13 تسديدة ناجحة من أصل 19 محاولة بينها أربع ثلاثيات من سبع محاولات "انها مجرد عزيمة. أعتقد أننا قاتلنا حتى النهاية. ارتكبنا الكثير من الأخطاء لكننا وجدنا طريقة للفوز في النهاية".

وقاد تايريز ماكسي فيلادلفيا بتسجيله 26 نقطة و14 تمريرة حاسمة و8 متابعات، وسجّل هو والبهاماسي في جيه إدجكوم ثلاثيتين ليقلّصا الفارق إلى106 108 قبل 51 ثانية من النهاية.

وأضاف براون الرمية الحرة الحاسمة قبل 32.9 ثانية من النهاية، لكن ماكسي رد بسلة قبل 20.8 ثانية ليقلّص الفارق إلى نقطة واحدة.

ورغم أن براون ارتكب خطأ أدى إلى فقدان الكرة قبل 11.6 ثانية، إلا أن ماكسي أخفق في تسجيل تسديدة قريبة.