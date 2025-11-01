أفلام آيشواريا راي وأبهشيك باتشان.. دراما ورومانسية خارج الإطار الأسري

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 نوفمبر 2025 11:11 صباحاً - آيشواريا راي وأبهشيك باتشان من أكثر الثنئيات شهرةً في الهند، ليس بسبب الحياة الزوجية والأسرية التي دائماً تحظى باهتمام إعلامي كبير، بل أيضاً بسبب الأعمال الفنية الني جمعتهما ولاقت أصداءً واسعةً وإشادةً من جانب الجمهور والنقاد على حدٍ سواء.

وفي يوم ميلاد آيشواريا راي الذي يوافق اليوم الأول من نوفمبر، نستعرض لكم أبرز الأعمال السينمائية التي جمعت آيشواريا وأبهشيك التي تنوعت ما بين الدراما والرومانسية.

فيلم Dhaai Akshar Prem Ke

تدور أحداث الفيلم حول القائد في القوات المسلحة "كاران" الذي يحب عارضة الأزياء نيشا ويخطط للزواج منها، لكنه يلتقي بـ ساهيبا التي تجد فيه الأمان، حيث كانت هاربة من مجموعة من المجرمين شهدت على جريمة قتل قاموا بها. كاران يوفر لها الأمان ويمنعها من الانتحار، وشيئاً فشيئاً تنشأ علاقة حب بينهما، لكن هذه العلاقة تواجه معضلة من جانب عائلتها.. فهل سينجح كاران في إقناع عائلة ساهيبا من الارتباط بها؟

الفيلم من بطولة أبهيشيك باتشان، آيشواريا راي باتشان، أمريش بوري، أنوبام خير، ومن إخراج راج كانوار.

فيلم Kuch Naa Kaho

هو فيلم رومانسي كوميدي، تدور أحداثه حول راج "أبهشيك باتشان"، الأعزب الذي يرفض الزواج دائماً، ولكن عمه يصر على زواجه ويكلف سكرتيرته نامراتا "آيشواريا راي" أن تجد زوجة مناسبة لابن أخيه، ولكن حين يلتقي راج بنامراتا، يقع في حبها ويقرر الزواج منها.. فهل ستبادله نمراتا نفس الشعور وتوافق على الارتباط به؟

الفيلم من بطولة آيشواريا راي باتشان، أبهيشيك باتشان، ساتيش شاه، ومن إخراج روهان سيبي.

فيلم Bunty Aur Babli

الطموح وحب المغامرة يجمعان بونتي وبابلي، خاصةً أنهما من نفس البلدة. طموحهما يدفعهما للهروب من بلدتهما والقيام بالعديد من المغامرات الجامحة والغريبة التي تبدأ بالنصب ثم ينتحلان شخصيات أخرى كمرشدين روحيين ورجال العصابات ويصبحان ثنائياً يُعرف باسم بونتي وبابلي. ومع ذلك، سرعان ما يلفتان انتباه مفوض شرطة صارم. فهل سيقبض عليهما؟

الفيلم من بطولة آيشواريا راي، أبهشيك باتشان، أميتاب باتشان، راني موخيرجي، ومن إخراج شاد علي.

فيلم Umrao Jaan

الفيلم مقتبص من رواية Umrao Jan Ada، للكاتب ميرزا هادي رسوا عام 1905، وتدور قصة الفيلم الدرامية حول امرأة تتعرض للاختطاف على يد مسؤول فاسد انتقاماً من والدها الذي شهد ضده. يطلب فدية ضخمة لكن أهلها لا يستطيعون دفعها، فيقوم المسؤول ببيعها، لتأخذ حياتها مساراً جديداً وتتخذ لنفسها اسم عمراو جان.

الفيلم من بطولة آيشواريا راي باتشان، شبانة عزمي، سونيل شيتي، أبهشيك باتشان، ومن إخراج جيه. بي. دوتا.

فيلم Dhoom 2

تدور أحداث الفيلم حول لص جريء، يسرق قطعاً أثرية ثمينة ويتعاون مع الفتاة التي ينجذب إليها ولكنه لا يثق بها، وتقودهما المغامرة إلى عصاباتٍ أخطر، وأكثر شراسة. وفي رحلتهما يطاردهما ثلاثة ضباط شرطة يحاولون القبض عليهما.

الفيلم من بطولة هريثيك روشان، أبهيشيك باتشان، آيشواريا راي باتشان، ومن إخراج سانجاي غادفي.

فيلم Guru

غورو هو رجل طموح، يغادر قريته الصغيرة مع زوجته لتحقيق حلمه في افتتاح مشروعه التجاري الخاص، يصل إلى مومباي عام 1958، ويرتقي من شوارعها ليصبح أكبر رجل أعمال في تاريخ الهند.

الفيلم من بطولة ميثون تشاكرابورتي، أبهيشيك باتشان، آيشواريا راي باتشان، ومن إخراج ماني راتنام.

فيلم Sarkar Raj

عندما عرضت أنيتا راجا، الرئيسة التنفيذية لمحطة شيبارد للطاقة، اقتراحاً لإنشاء محطة توليد طاقة في منطقة ريفية في ولاية ماهاراشترا أمام عائلة ناغري، سرعان ما أدرك شانكار ذو البصيرة الفوائد التي يمكن أن تجلبها محطة الطاقة للناس.

الفيلم من بطولة أميتاب باتشان، أبهيشيك باتشان، آيشواريا راي باتشان، ومن إخراج رام غوبال فارما.

فيلم Raavan

تدور أحداث الفيلم حول ضابط شرطة يطارد زعيماً قبلياً وخارجاً عن القانون قام باختطاف زوجته، يقع في حبها لاحقاً، وتتداخل خطوط الخير والشر في المعركة التي تدور بين الرجلين.

الفيلم من بطولة أبهيشيك باتشان، آيشواريا راي باتشان، جوفيندا، ومن إخراج ماني راتنام.

آيشواريا راي نجمة في سماء بوليوود

كان فوز آيشواريا راي- التي تُعد واحدةً من أجمل نساء العالم- بلقب ملكة جمال العالم عام 1994 إنجازها الأكبر. ظهرت لأول مرة كممثلة في فيلم "إيروفار" Iruvar التاميلي للمخرج ماني راتنام في عام 1997، بينما كان ظهورها الأول باللغة الهندية في فيلم "أور بيار هو غايا" Aur Pyaar Ho Gaya.

مع أدائها لدور الحبيبة المهجورة بارو في فيلم "Devdas" عام 2002، أحد أكثر أفلام بوليوود شعبية وأول فيلم عُرض في مهرجان كان السينمائي، رسخت آيشواريا نفسها كملكة بوليوود الجديدة. بعد ذلك، تلقت إشادة كبيرة لتصويرها في فيلم "Chokher Bali" عام 2003، وفي العام نفسه، أصبحت أول ممثلة هندية تخدم في لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي. ثم ظهرت في الفيلم الموسيقي الراقص باللغة الإنجليزية "Bride and Prejudice" للمخرج جوريندر تشادها. ثم عادت إلى بوليوود في فيلم "Dhoom: 2" عام 2006 الذي حقق نجاحاً كبيراً قبل إصدار فيلم "Provoked: A True Story" عام 2006 باللغة الإنجليزية.

تزوجت آيشواريا راي من النجم الهندي أبهشيك باتشان- ابن الممثل المخضرم أميتاب باتشان- في أبريل 2007، ولديهما ابنة واحدة؛ أرادهيا.

