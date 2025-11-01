تكنولوجيا: متجر جوجل بلاي يضيف ميزة تلخيص المراجعات بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ فترة وجوجل تسعى لإدخال الذكاء الاصطناعي في كل خدماتها، وها هو الدور الآن يصل إلى متجر جوجل بلاي على نظام اندرويد.

فقد بدأت الشركة في طرح ميزة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد ملخصات للمراجعات الخاصة بالتطبيقات، مما يوفر على المستخدمين وقت قراءة عشرات التعليقات لمعرفة مدى جودة أي تطبيق.

كالعادة، عملية الإطلاق تتم تدريجيًا، لكن الميزة بدأت بالظهور أخيرًا بعد أن شوهدت لأول مرة في مرحلة الاختبار قبل أكثر من عام. عند تفعيلها، سيظهر قسم جديد يحمل اسم “ما يقوله المستخدمون” فوق المراجعات، وهو يحتوي على فقرة واحدة تلخص أبرز النقاط الإيجابية والسلبية التي تكررت في آراء المستخدمين.

الميزة لن تكون متاحة إلا للتطبيقات التي تمتلك عددًا كافيًا من المراجعات لتوليد الملخص بدقة، رغم أن جوجل لم تكشف عن الحد الأدنى المطلوب لذلك بعد.

وتحت الفقرة الرئيسية، ستظهر مجموعة من “الشرائح” أو الكلمات المفتاحية التي يمكن الضغط عليها للانتقال مباشرة إلى التعليقات التي تتحدث عن نفس النقطة.

الجدير بالذكر أن أبل كانت قد طرحت ميزة مشابهة في متجر تطبيقات iOS في شهر أبريل الماضي.

