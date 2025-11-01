بالفيديو.. مختص عقاري يكشف أسباب انخفاض أسعار الأراضي في أطراف الرياض

موقع الخليج 365: قال المهتم في الشأن العقاري خالد الربيش، إن أطراف الرياض شهدت انخفاضا ملحوظا في أسعار الأراضي، إذ كانت أغلبها مخصصة للمضاربة وليس للاستخدام الفعلي في البناء أو توفير الوحدات السكنية والتجارية.

أسعار الأراضي

وأضاف خلال مداخلة على القناة الإخبارية: هناك من اتجه أيضا إلى البيع وهذا الأمر أسهم في خفض أسعار الأراضي ومن يسير اليوم في شوارع الرياض خصوصا المناطق والأحياء السكنية يشاهد حركة البناء الحقيقة التي انتشرت في الأراضي البيضاء.

اكتمال البناء

وتابع: اليوم، المناطق التي تصل إلى 10% تتميز أنها مكتملة البناء التحتية بالكامل والبعض منها قريب من محطات المترو والنقل العام ومعروف أنها في كل دول العالم تشهد كثافة سكنية كبيرة جدا وبالتالي شغور أو وجود أراضي بيضاء في هذه المناطق يعني خلل في برنامج التوازن العام في القطاع العقاري.