القحطاني يكشف عن مشروب يخفف من نزلات البرد والتهاب الحنجرة.. يحدد مكوناته

موقع الخليج 365: كشف أستاذ العقاقير الدكتور جابر القحطاني عن مشروب يخفف من نزلات البرد والتهاب الحنجرة.

وقال القحطاني، خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: مما يساعد في التخفيف من نزلات البرد واللتهاب الحنجرة ينصح بشرب شراب مكون من ماء مغلي مع ملعقة عسل وملعقة زنجبيل مطحون ومعصور الليمون الطازج وتضاف له أوراق نعناع وقطع من الأناناس.