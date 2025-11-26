سعر النفط الخام يرتفع بعد وصوله لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 26-11-2025

قفز سعر سهم شركة المصانع الكبرى للتعدين (1322) ارتفاعاً في تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة كبيرة في أحجام التداول، ليهاجم مستوى المقاومة المحوري 81.25 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً محتملاً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمده بالزخم الإيجابي المتجدد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 81.25 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 88.70 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد