3 أنظمة غذائية تعزز طول العمر وتدعم صحة القلب ووظائف الدماغ

موقع الخليج 365: كشفت موقع "تايمز أو إنديا" Times of India، عن أطعمة أساسية غنية بالعناصر الغذائية تعزز طول العمر وتدعم أيضاً صحة القلب والهضم ووظائف الدماغ.

1- الفواكه والخضراوات الطازجة

تحتوي الفواكه والخضراوات الطازجة على عناصر غذائية حيوية ومضادات الأكسدة. كما ن النظام الغذائي عالي الجودة (الكثير من الفواكه/الخضراوات، والحد الأدنى من الأطعمة فائقة المعالجة) يرتبط بتحسن الإدراك والصحة العقلية في مرحلة البلوغ.

2- الحبوب الكاملة

تعد الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير والأرز البني وخبز القمح الكامل غنية بالألياف والمغذيات الدقيقة، وتدعم صحة ميكروبيوم الأمعاء، حيث تزيد من الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة التي تؤثر على الالتهابات والتمثيل الغذائي.

وارتبطت الأنظمة الغذائية الغنية بالحبوب الكاملة بانخفاض معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية على مدى عقود.

3- المكسرات

توفر المكسرات الدهون الصحية والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة والبروتينات النباتية، مما يجعلها "تغذية متكاملة" مثالية لأسلوب حياة عصري مليء بالنشاط.