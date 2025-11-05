القبض على مواطن لإشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لها بالشرقية.. والكشف عن العقوبة المتوقعة بحقه

موقع الخليج 365: تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة؛ لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في المنطقة الشرقية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه.

الغابات والمتنزهات

وأكدت أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال.

الحياة الفطرية

وأهابت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.



