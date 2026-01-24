قضينا صباح وظهر الجمعة في ضيافة أهل منطقة ودراوة الوادعة (80 كيلومتراً جنوب شرق مدينة الخرطوم ) ..

■ عدنا إلي ودراوة يحدونا الشوق لزيارة مسيد وتقابة قران الشيخ الرمز المغفور له بإذن الله محمد أحمد أبو سبيب أحد رموز الحكمة والعلم والصلاح بالسودان عامة ومنطقة شرق الجزيرة خاصة ..

■ منذ العام 1885 ولمدة 141 عاماً لم تنطف نار القران ولم تتوقف حلقات التلاوة قسرياً في مسيد ودراوة إلا بعد أن دنّست أرجل عصابات مليشيا التمرد المسيد إبان أحداث الاجتياح المليشي الغادر لقري شرق الجزيرة حيث قتل المجرمون عدداً من حفظة القران الكريم وتم تشريد بقية طلاب القران الذين غادروا مسيدهم وأعينهم تفيض من الدمع ..

■ جزي اللهُ خيراً الخليفة محمد علي أبوسبيب وأخيه الشيخ الدكتور إبراهيم أبوسبيب وأفراد أسرتهم وأبنائهم ورموز ودراوة الذين أكرمونا كعهد أهل وداروة ..

■ زرنا ودراوة لتجديد حبال المودة والإخاء والصحبة في الله والتي تمتد لعقودٍ من الزمان رسخت فيها محبةٌ في سويداء القلوب ومشاش العظم يمثلها أيضاً قول قيس بن الملوّح

:

لقد ثبتت لك في الفؤاد محبةٌ .. كما ثبتت في الراحتين الأصابعُ

■ مما لاحظته في ودراوة أن حالة التعافي قد عمّت المدينة وعاد أهلها لاستئناف حياتهم .. يستعيدون بالأسي والفجيعة أيام الوجع مع عصابات الجنجويد الذين تركوا جراحاً غائرة في قري الجزيرة لن تمحوها الأيام والسنوات ..

■ ودراوة كغيرها من قري شرق الجزيرة تعاني غياب التيار الكهربائي حيث دمّرت المليشيا محطة الجنيد التوزيعية التي تغذي مناطق وداروة .. تمبول . رفاعة .. الهلالية وغيرها من قري شرق الجزيرة التي يتجاوز عددها ال200 قرية ..

■ من داخل القرية هاتفت كبار المسؤولين في كهرباء السودان وأسعدني حقاً إلمامهم ومعرفتهم بأدق تفاصيل المشكلة حيث قطعوا أشواطاً مقدرة لحلها وذلك من خلال الجهود المتصلة لصيانة المحطة الرئيسية في مدينة الحصاحيصا والتي تغذي محطة الجنيد .. وبحول الله وقوته سيتم طي أيام معاناة أهل قري شرق الجزيرة مع التيار الكهربائي في غضون الأسابيع القادمة ..

■ شكراً لأبناء وأحباب وأهل الشيخ الرمز أبو سبيب علي بشاشة الاستقبال ودفء الوداع ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد