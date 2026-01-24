أستراليا المفتوحة: الحرارة الشديدة تعلق المباريات الخارجية وسينر القتال

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : أدّت الحرارة الشديدة إلى تعليق المباريات على الملاعب الخارجية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس السبت، وتسبّبت أيضا في توقف قصير لمباراة حامل اللقب الإيطالي يانيك سينر قبل أن يشقّ طريقه بصعوبة نحو ثمن النهائي.

وتعرّض اللاعبون والجماهير لـ"الاحتراق" في اليوم السابع من المنافسات في ملبورن بارك، حيث كان متوقعا أن ترتفع الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

وتستخدم البطولة مقياسا للإجهاد الحراري من 1 إلى 5، حيث يمثل الرقم 5 المستوى الأقصى. وقد بلغ المقياس هذا الحد في فترة بعد الظهر عندما سجّلت الحرارة نحو 36 درجة، ما أدى إلى تعليق المباريات.

وتوقفت مباراة الدور الثالث بين سينر والأميركي إليوت سبيزيري على ملعب رود ليفر أرينا لنحو عشر دقائق، لإتاحة الوقت لإغلاق السقف. وقد أنقذ ذلك سينر الذي كان يعاني من تقلصات عضلية وإرهاق بسبب الحرارة.

ومع إغلاق السقف، نجح المصنف الثاني في قلب النتيجة والفوز 4 6، 3 6، 4 6، 4 6 بعد مواجهة شاقة استغرقت ثلاث ساعات و45 دقيقة.

وقال سينر "عانيت قليلا بدنيا كما رأيتم. كنت محظوظا بقاعدة الحرارة حين أغلقوا السقف".

وسيواجه في الدور المقبل مواطنه الإيطالي لوتشانو دارديري المصنف 22، والذي تغلّب على الروسي كارين خاشانوف بأربع مجموعات.

وفي يوم مميز لإيطاليا، تأهل أيضا المصنّف الخامس لورنتسو موزيتي بعد فوز شاق من خمس مجموعات على البولندي توماش ماخاتش، في إنجاز هو الأول من نوعه بتأهّل ثلاثة لاعبين إيطاليين إلى ثمن نهائي أستراليا.

وسيواجه موزيتي الفائز بين الأميركي تايلور فريتس المصنّف التاسع والمخضرم السويسري ستان فافرينكا البالغ 40 عاما. يحتاج الأخير إلى استجماع طاقته في مشاركته الوداعية بعد فوزه المرهق في الدور الثاني بخمس مجموعات.

أما المباريات على الملاعب الخارجية فبقيت معلّقة حتى فترة متأخرة من بعد الظهر، مع أمل المنظمين باستئنافها مساء، فيما استُكمل اللعب بشكل طبيعي على الملاعب الثلاثة المغطاة بعد إغلاق أسقفها.

تألق كيز

في وقت سابق، استفادت الأميركية ماديسون كيز، حاملة لقب السيدات، من الأجواء الحارّة لتبلغ ثمن النهائي وتضرب موعدا مع صديقتها ومشاركة البودكاست معها جيسيكا بيغولا.

وبسبب موجة الحر، انطلقت المباريات قبل ساعة من الموعد المعتاد، ولم تُطِل كيز البقاء في الملعب، إذ حسمت مواجهة التشيكية كارولينا بليشكوفا، المصنّفة أولى عالميًا سابقا، بنتيجة 6 3، 6 3.

وبعد اعترافها بأنها كانت متوترة في بداية حملة الدفاع عن لقبها، قدّمت كيز أداء يشبه ذلك الذي قادها للفوز على البيلاروسية أرينا سابالينكا في نهائي العام الماضي.

وقالت اللاعبة البالغة 30 عاما، والمعتادة على اللعب في حرارة فلوريدا "أشعر بأنني بحالة جيدة وكنت متحمسة للحرارة اليوم، كنت جاهزة لها".

في المقابل، تخطت بيغولا، المصنّفة السادسة، الروسية أوكسانا سيليخميتيفا 6 3، 6 2 في 66 دقيقة، وقالت "من الجيد أن أكون أول من يلعب اليوم، والمباراة لم تكن طويلة، ولم يكن عليّ أن أُجهد نفسي في هذا الحر".

وتستضيف بيغولا وكيز معا تدوينا صوتيا عن التنس، ما يضيف نكهة خاصة لمواجهتهما المقبلة.

كما حققت الأميركية أماندا أنيسيموفا فوزا مقنعا على مواطنتها بايتون ستيرنز 6 1، 6 4.

وتستمر منافسات اليوم السابع بمشاركة النجمتين البولندية إيغا شفيونتيك واليابانية عومي أوساكا.

ديوكوفيتش واثق

ويخوض النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش مواجهة في الفترة المسائية على ملعب رود ليفر أرينا أمام الهولندي بوتيك فان دي ساندسخولب المصنف 75 عالميا.

وبدا ابن الـ38 عاما والمصنف أولا عالميا سابقا، في أفضل حالاته حتى الآن دون خسارة أي مجموعة، وظهر بثقة كبيرة، وقال "كل شيء إيجابي حتى الآن، إشارات إيجابية".

وفي آخر مباريات السهرة على الملعب الرئيس، تخوض أوساكا، المتوجة مرتين بلقب البطولة، مواجهة أمام الأسترالية ماديسون إنغليس المتأهلة من التصفيات.

وسيلتقي الفائز بينهما مع المنتصرة من مواجهة شفيونتيك، المتوجة بست بطولات كبرى، والروسية آنا كالينسكايا المصنّفة 31.