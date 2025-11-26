الاقتصاد

سعر سهم استثمار (1030) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 26-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم استثمار (1030) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 26-11-2025 1/2
  • سعر سهم استثمار (1030) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 26-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم استثمار (1030) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 26-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-26 00:38AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استمر هبوط سعر سهم شركة أمانة للتأمين التعاوني (8310) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل يعزز من استقرار هذا المسار، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، كما يعاني السهم في الخلفية من ذلك من استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من الضغوط السلبية المحيطة به.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم القريب 6.40 ريال مع وجود فرص قوية لكسره.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا