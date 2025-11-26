سعر اليورو مقابل الدولار يصعد بتأثير نموذج فني إيجابي – توقعات اليوم – 26-11-2025

تراجع سعر سهم البنك السعودي للاستثمار (1030) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 13.15 ريال، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يعطيه مساحة أكبر لتسجيل المزيد من الخسائر على المدى القريب، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة مع تحركات السهم بمحاذاة خط اتجاه فرعي هابط شديد الانحدار على المدى القصير.

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 13.15 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 12.60 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط