سعر سهم طيبة للاستثمار (4090) يمدد مكاسبه الحذرة – توقعات اليوم – 26-11-2025

استمر هبوط سعر سهم شركة أمانة للتأمين التعاوني (8310) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل يعزز من استقرار هذا المسار، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، كما يعاني السهم في الخلفية من ذلك من استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من الضغوط السلبية المحيطة به.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم القريب 6.40 ريال مع وجود فرص قوية لكسره.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط