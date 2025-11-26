سعر سهم أماك (1322) يصل لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 26-11-2025

عمق سعر سهم شركة جازان للطاقة والتنمية (6090) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر بانخفاضه الأخير مستوى الدعم المحوري 9.19 ريال، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد كسره للدعم المذكور 9.19 ريال، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند سعر 8.25 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط