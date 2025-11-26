شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين (BTCUSD) يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 26-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-11-26 02:08AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من التخلص من تشبعه الشرائي بشكل تدريجي، كما يستفيد البتكوين من اختراقه السابق لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، وهو ما أعطى دفعة فنية إضافية تدعم استمرار تحركاته الإيجابية.
ويحاول السعر من خلال هذا الارتفاع الأخير التخلص من الضغط السلبي الناتج عن بقائه فترة دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما قد يمهّد الطريق أمامه للإعلان عن تعافٍ واضح على المدى القريب، في حال نجح في الثبات أعلى هذا المتوسط ومواصلة اكتساب زخم إيجابي داعم للمسار الصاعد قصير الأجل.