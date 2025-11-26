سعر الذهب يستعيد زخمه الإيجابي - توقعات اليوم – 26-11-2025

مدد سعر سهم طيبة للاستثمار (4090) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 38.20 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 32.84 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط