اكسيوس: الرجل القوي محمد بن سلمان رفض طلباً لترامب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: ذكرت وكالة أكسيوس، الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقدا اجتماعا "مدنيا ولكن صعبا" في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، حيث توترت المحادثات بشأن التطبيع بين السعودية وإسرائيل.

في العلن، تبادل الرئيس ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الإطراءات، إلا أن جزءًا من مناقشاتهما المغلقة اتسم بالتوتر، وفقًا لموقع أكسيوس. ونقلًا عن مسؤولين، أعرب ترامب عن خيبة أمله لسماعه رد فعل الأمير محمد بن سلمان.

وقال ترامب خلال لقاء علني في البيت الأبيض إنه تلقى ردا إيجابيا من ولي العهد السعودي بشأن التطبيع السعودي الإسرائيلي خلال محادثاتهما. وقال الأمير محمد بن سلمان إنه يريد أن تكون بلاده جزءًا من اتفاقيات إبراهيم، لكنه يريد أيضًا التأكد من تأمين الطريق لحل الدولتين.

في جلسات خاصة، عندما حث ترامب ولي العهد السعودي على الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، رد ولي العهد السعودي، بأن الرأي العام السعودي مُعادٍ لإسرائيل بشدة بعد الحرب بين إسرائيل وحماس. وأكد أن المجتمع السعودي ليس مُستعداً للتطبيع، وفقاً لما ذكره موقع أكسيوس، نقلاً عن ثلاثة مصادر.

وقال مصدر أميركي لموقع أكسيوس :"الرئيس ترامب يريد بشدة انضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم. وقد بذل قصارى لتحقيق هذا الهدف، كان نقاشًا صريحًا. لكن الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية رجل قوي. لقد تمسك بموقفه"

وفقًا للتقرير، في مقابل التطبيع الإسرائيلي، افترض الأمير محمد بن سلمان أن على إسرائيل الموافقة على مسار لا رجعة فيه نحو دولة فلسطينية بموعد نهائي صارم.

وصرح مسؤول أميركي لموقع أكسيوس قائلًا: "حل الدولتين إشكالي"، مع أنه "لم يرفض التطبيع قط. الباب مفتوح لفعله لاحقًا".

وقال البيت الأبيض لوكالة أكسيوس إنه من الضروري لترامب أن تنضم جميع دول الشرق الأوسط إلى اتفاقيات إبراهيم بعد انتهاء الحرب في غزة وتراجع البرنامج النووي الإيراني.

وكان الرئيس الأميركي ترامب، أكد أن بلاده ستبيع طائرات إف-35 الشبحية إلى السعودية في إطار اتفاقية مماثلة مع إسرائيل. وصرح ترامب قائلاً: "أعتقد أنهما في مستوى يسمح لهما بالحصول على طائرات إف-35 المتطورة"، مشيرًا إلى السعودية وإسرائيل كحليفين عظيمين لأميركا.

وكشف ترامب أيضًا عن صفقة نووية مدنية محتملة مع السعوديين، قائلاً إنه يستطيع رؤية حدوث مثل هذه الصفقة مع المملكة.

وأعلن أيضا أن محمد بن سلمان وافق على استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، مع وعد ولي العهد السعودي بزيادتها إلى تريليون دولار.