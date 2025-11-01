بالفيديو.. موكب الهالوين في نيويورك يتحول إلى عرض استعراضي ضخم برقصة «الزومبي»

موقع الخليج 365: وثق مقطع فيديو تحول موكب الاحتفال بالهالوين في نيويورك إلى عرض استعراضي ضخم.
وقام المشاركون بأداء رقصة الزومبي المستوحاة من أغنية "Thriller" لمايكل جاكسون ما جذب أنظار الحشود التي احتشدت بأعداد كبيرة لمشاهدتها.
الجدير بالذكر، مسيرة الهالوين هي حدث سنوي كبير في نيويورك، ويُعتبر أكبر موكب هالوين في العالم، وهو مفتوح لأي شخص يرتدي زيًا تنكريًا، ويضم آلاف المشاركين، بالإضافة إلى فرق موسيقية كبيرة ودمى ضخمة.
🚨🎃NYC HALLOWEEN PARADE GOES FULL THRILLER— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 1, 2025
Massive crowds watch coordinated Michael Jackson zombie dance because apparently every Halloween event requires choreographed Thriller.
NYC keeping the 1982 tradition alive.
Source: NewYorkCityKopp on IG https://t.co/X2dAJq8hiP pic.twitter.com/8Ch4WJyhfd