أيمن زيدان معجب بصوت المشترك حسن خلف في ذا فويس ودعمه بهذه الطريقة

خطف المشترك السوري حسن خلف الأضواء لدى إطلالته في الحلقة الأولى من برنامج The Voice ذا فويس بنسخته السادسة بصوته وأدائه المميزين، مما جعله يتلقى إشادات عدة من أعضاء لجنة التحكيم أحمد سعد ورحمة رياض وناصيف زيتون الذين أداروا جميعهم كراسيهم مرحبين بتواجده بالبرنامج. وأجمعوا على إمكانياته العالية بالغناء، مما خلق جوًا من التنافس المرح بينهم كلّ لاستقطابه في فريقه، إلى أن رسا اختيار المشترك حسن خلف على الانضمام لفريق ابن بلده الفنان ناصيف زيتون. وبالاضافة لإعجاب لجنة التحكيم بصوته، حظي صوت المشترك حسن خلف بإعجاب العديد من الفنانين الذين أشادوا بصوته ومنهم الفنان أيمن زيدان الذي دعمه على صفحته على إنستغرام معبّرًا عن إعجابه بصوته وغنائه المتمكن.

أيمن زيدان: الفنان الطموح حسن خلف امنياتي لك بالتوفيق

لشدة إعجابه بصوته وإطلالته المميزة في الحلقة الأولى من البرنامج قام الفنان أيمن زيدان بخطوة لافتة من خلال نشره صورة للمشترك حسن خلف من إطلالته على مسرح "ذا فويس" وذلك عبر حسابه على إنستغرام مشيدًا به وبطموحه متمنيًا له كل التوفيق. وعلق على الصورة مهنئًا حسن خلف ووصفه بالطموح وكتب "الفنان الطموح حسن خلف امنياتي لك بالتوفيق".

وعلى صفحته على إنستغرام، كان المشترك حسن خلف الذي تربطه معرفة بالفنان أيمن زيدان قد نشر صورة جمعتهما وتعود للعام 2021 وعلق عليها "عميد الدراما السورية الكبير أيمن زيدان".

من هو حسن خلف الذي أبهر لجنة التحكيم والفنان أيمن زيدان؟

من خلال تقرير موسّع عرضه البرنامج عنه، عرّف حسن خلف عن نفسه قبل إطلالته على مسرح "ذا فويس" قائلًا: " أُدعى حسن خلف من مصياف في سوريا وعمري 30 سنة. مصياف هي من أجمل البقاع التي خلقها رب العالمين. عندما ندخل إلى مصياف نجد في كل منزل عود وكمان وقانون وموسيقى وحب. بدأت رحلتي الموسيقية في بيت العائلة حيث كنا نجلس نتثقف موسيقى ونسلطن سويًا. بعدها انتسبت إلى كلية التربية الموسيقية في حمص حيث درست أربع سنوات لغاية أن انتقلت لدبي. ورغم كل المسؤوليات والتعب والجهد، فإن ذلك لم يجعلني أتخلى عن الوصول إلى الحلم وأن أصل إلى قلوب كل الناس وإلى كل العالم العربي وبالتالي إلى مسرح ذا فويس. كل شيء بدأ بحلم، ولكن لم أكن أتخيل أن هذا الحلم يصبح حقيقة. قبل صعودي إلى أي مسرح، أسمع صوت الموسيقى الآتي من كل منزل في مصياف". وتجدر الإشارة إلى أن حسن خلف محترف بالغناء ويحيي العديد من الحفلات في لبنان والدول العربية.

حسن خلف يخطف الأضواء على المسرح



ما أن أطلّ حسن خلف على المسرح وأدى قدود "وطّد فؤادك كلنا عشاق" حتى أدار ناصيف زيتون كرسيه بسرعة فائقة. وهذا كان كافيًا للتعبير عن مدى إعجابه بصوته. وكذلك علا صوت رحمة رياض أيضًا إعجابًا بصوته. وبدوره أومأ أحمد سعد برأسه إعجابًا. وأدار كل من رحمة وأحمد أيضًا كرسيهما ليحصد حسن خلف بذلك إعجاب لجنة التحكيم والجمهور الذين صفقوا بشدة له بعد إنتهائه من الغناء.

وبادره ناصيف زيتون قائلًا:"عرّفنا عن نفسك". فعرّف حسن خلف عن نفسه وأنه آتٍ من سوريا. فقال له ناصيف هاتفًا "الله يسعد سوريا. أنت معلم وأستاذ غناء وواضح أنك درست الموسيقى. لقد أطربتنا بغنائك الجميل جدًا. اللون الذي تغنيه صعب ولكنك متمكن جدًا وأتقنته. ووقوفك على المسرح جميل جدًا". وأضاف ناصيف زيتون مازحًا محاولًا إقناع حسن خلف بطرافة للانضمام لفريقه كونهما من نفس البلد "نحن نتحدث اللهجة نفسها ومن نفس البيت".

من جهتها، عبّرت رحمة رياض عن إعجابها بصوت حسن خلف قائلة: "لديك صوت رائع و"يسلطن". وأنا قبل أن أستدير بالكرسي، كنت وأنا أستمع لغنائك واثقة أنك واقف ومرتاح ومسترخٍ على المسرح هذا بالاضافة لثقتك بصوتك الخيالية. وهذا المطلوب. نحن شعرنا بصوتك قبل رؤيتك وكأنك آتٍ لتقول أنا أحلى صوت".

أما الفنان أحمد سعد فراح يصفق لـ حسن خلف وهو يضحك ويغني له "برافو برافو برافو إيه الحلاوة دي إيه الطعامة دي. سوريا هلّي علينا يا أرض الفن وأرض الحبايب".

من جهته قال حسن خلف :" أنتم أساتذة كبار وأتشرف بكم جميعكم". ثم اختار الفنان ناصيف زيتون من خلال الإشارة إليه وغناء جملة من أغنيته "ما ودعتك". ففرح ناصيف بضمه لفريقه وتوجه إليه فورًا إلى المسرح وهو يقول له:" هذا هو القرار الصائب الذي اتخذته يا حسن". وعانقه مرحّبًا به في فريقه مهنئًا إياه قائلاً له: "رائع ألف مبروك".

لقاء في الكواليس

وفي الكواليس، التقى ناصيف زيتون المشترك حسن خلف وقال له:" أنا سعيد جدًا لقد أبدعت وأنت تزيدني شرفًا. وأنا متأكد أننا سنقدم سويًا شيئًا عظيمًا".

وعن رأيه بصوت حسن خلف الذي أصبح في فريقه، قال ناصيف زيتون بتقرير عرضه البرنامج: "حسن صوت قادر جدًا ومحترف وخالٍ من الأخطاء ومتمكن ومرتاح. كان يغني بسلاسة وسعدت جدًا بانضمامه لفريقي. مبروك يا حسن".

