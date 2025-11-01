سولانا تترقب 300 دولار...لكن كل الأنظار على مستوى الدعم 190 دولار

تواجه العملة الرقمية سولانا (SOL) لحظة حاسمة فنيا، إذ يتم تداول العملة حاليا قرب مستوى 190 دولار بعد تراجع يومي بنحو 4%، فيما يُعد مستوى 190 دولار دعم مصيري يراقبه السوق عن كثب.

الدعم الأخير قبل الانزلاق؟

وفقا للمحلل “علي مارتينيز”، يتحرك سعر سولانا ضمن قناة صاعدة فنيا، ويُمثل مستوى 190 دولار الحد السفلي لهذه القناة.

Solana $SOL must hold $190 as support to have a chance at rebounding to $240 or even $300. pic.twitter.com/av5IE99Zw9 — Ali (@ali_charts) October 30, 2025

كسره قد يفتح الطريق نحو 170 دولار، أما الثبات أعلاه فقد يُمهّد لموجة صعود جديدة نحو 240 وحتى 300 دولار.

مؤشرات الزخم تظهر الضعف:

RSI حاليا عند 42، دون المتوسط، ما يُشير إلى زخم سلبي.

MACD يُظهر تغير طفيف، لكن دون تأكيد واضح على انعكاس الاتجاه.

حجم الفائدة المفتوحة على عقود سولانا الآجلة بلغ 10.48 مليار دولار، ما يدل على تزايد نشاط المتداولين رغم الضغوط الحالية على السعر.

في حين أبدى السوق اهتمام ملحوظ بصناديق ETF سولانا، مثل Bitwise BSOL الذي سجّل تداولات بـ 56 مليون دولار في يومه الأول، أشار المحلل “تيد بيلوز” إلى أن الطلب المؤسساتي ما زال محدود، خصوصا من صناديق الخزانة، مقارنة بالايثيريوم.

اقرأ أيضا:

بيانات جديدة توضح الحركة المفاجئة التي حدثت مع سعر البيتكوين بعد خفض الفائدة!

من داخل السجن مؤسس FTX يُثير الجدل مجددا ويصرح: FTX لم تكن مفلسة!

