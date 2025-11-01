منتدى Blockchain Life 2025 في دبي: حضور قياسي وإعلان ثوري من مؤسس التيليغرام

شهدت دبي محطة فارقة في خارطة صناعة العملات الرقمية العالمية، مع انعقاد الدورة الخامسة عشرة من منتدى Blockchain Life الذي رسّخ مكانته كواحد من أبرز الأحداث الدولية في مجال العملات المشفرة والبلوكشين.

بحضور 16,730 مشارك من 130 دولة، حقق الحدث رقم قياسي جديد، مجددا التأكيد على دور دبي كمركز محوري للابتكار والتكنولوجيا المالية في المنطقة والعالم.

منصة عالمية تجمع قادة الصناعة:

اجتمع تحت سقف المنتدى أبرز رواد الصناعة، من المعدنين، والمستثمرين، والشركات الناشئة، إلى ممثلي كبرى البيئات التنظيمية والشركات العالمية.

تميز الحدث بمشاركة أكثر من 160 متحدث عالمي، من بينهم ممثلون عن شركات بارزة مثل:

التيثر، ماستركارد، DWF Labs، ترون، Mysten Labs (سويسرا)، كوين ماركت كاب، TON، ريبل، جوجل كلاود، أنيموكا براندز، ترست واليت، وان إنش، أمازون، كيو كوين، OKX، dYdX، وسوق أبوظبي العالمي، وغيرها من الأسماء المؤثرة.

ناقش المنتدى مواضيع محورية تضمنت آخر تطورات Web3، وابتكارات الذكاء الاصطناعي اللامركزي، ومستقبل التعدين، إلى جانب تحليلات معمقة حول اتجاهات السوق واستراتيجيات التوسع العالمي للأصول الرقمية.

لحظة محورية: إطلاق شبكة Cocoon من بافيل دوروف

من أبرز محطات الحدث، الكلمة المنتظرة لمؤسس تيليجرام، “بافيل دوروف”، الذي أعلن رسميا عن إطلاق مشروعه الجديد:

Cocoon، وهي شبكة مبتكرة توظف قدرات TON وتقنيات الذكاء الاصطناعي اللامركزي لإنشاء بيئة أكثر حرية وتمكين للمستخدمين.

وقد حظي الإعلان باهتمام واسع، ليتحول إلى أحد أكثر المواضيع تداولا في المنتدى وعلى منصات التواصل المتخصصة.

وختم “دوروف” كلمته بدعوة صريحة للحضور من أجل الدفاع عن حقوقهم وحريتهم، مؤكدا على المبادئ الجوهرية التي قامت عليها منظومة Web3.

منصة أعمال وعروض تقنية من كبرى الشركات:

ضم المعرض المرافق للمنتدى أكثر من 200 جناح عرضت أحدث حلول وتقنيات الشركات الرائدة في القطاع، منها:



OKX، Bybit، KuCoin، HTX، Bitget، BingX، MEXC، Toobit، Bitmex، Ledger، Tron، Trust Wallet، Bitmain، Canaan، Uminers، وغيرهم الكثير، مما وفر منصة تفاعلية لتبادل الخبرات وبحث الشراكات.

بطولة التداول العالمية WSCT وأمسية لا تُنسى:

كما استضاف الحدث نهائيات بطولة World Series of Crypto Trading (WSCT)، أول بطولة تداول دولية تُنظَّم حضوريا، مما أضفى طابع تنافسي مميز على الفعالية.

وكان مسك الختام في حفل ما بعد المنتدى في نادي آيريس، بحضور أكثر من 1300 ضيف من كبار الشخصيات، حيث استمتع الحضور بأمسية راقية شملت عروض موسيقية، تجارب طعام راقية، ولقاءات تواصل رفيعة المستوى، تميزت بأداء مباشر للفنان العالمي “Akon”.

فعاليات جانبية وموعد النسخة المقبلة

على هامش المنتدى، استضافت دبي أكثر من 300 فعالية جانبية، تنوعت بين ورش عمل، وجلسات مغلقة، ولقاءات تواصل غير رسمية، مما عمّق تجربة المشاركة وأتاح تفاعل مباشر بين اللاعبين الرئيسيين في القطاع.

من المقرر أن تُعقد النسخة القادمة من Blockchain Life في دبي يومي 1 و2 ديسمبر 2026، بالتزامن مع سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1، ما يَعِد بحدث آخر بمستوى عالمي.

التذاكر وطلبات الرعاية متوفرة الآن بأسعار الحجز المبكر عبر الموقع الرسمي:

blockchain-life.com