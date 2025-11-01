بيانات جديدة توضح الحركة المفاجئة التي حدثت مع سعر البيتكوين بعد خفض الفائدة!

عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة في 29 أكتوبر، تراجع سعر البيتكوين (BTC) بشكل حاد، ووصل إلى نحو 106,500 دولار، مع تدفقات تجاوزت 10,000 بيتكوين إلى منصة بينانس.

هذا أثار مخاوف من دخول السوق في موجة هبوط جديدة.

لكن بيانات من “CryptoQuant” أظهرت أن غالبية هذه العملات جاءت من محافظ لم تحتفظ بالبيتكوين لأكثر من 24 ساعة، ما يشير إلى أن البيع كان من المتداولين قصيري الأجل.

أوضحت أداة Spent Output Age Bands (SOAB) أن هذه التحركات تمثل ما يُعرف بالأموال الساخنة، حيث تفاعل المضاربون سريعا مع الأخبار، في حين بقي المستثمرون طويلي الأجل في وضع الانتظار دون بيع.

أكد المحلل “عمرو طه” أن هذه السلوكيات، مع خروج أموال من صناديق ETF مثل “BlackRock” و”Fidelity”، تعكس ذعر مؤقت أكثر من كونها بداية لانهيار طويل.

حاليا، يتداول سعر البيتكوين عند حوالي 109,725 دولار، بانخفاض أسبوعي يقارب 1%، لكنه لا يزال مرتفع أكثر من 52% منذ بداية العام.

