أول تعليق من ملك المغرب على قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية .. ويوجه رسالة للرئيس الجزائري

موقع الخليج 365- وكالات: أعرب ملك المغرب محمد السادس، مساء الجمعة، عن ارتياحه لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي أيّد خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، معتبراً أنها تمثل "الحل الأمثل" لإنهاء النزاع القائم.



خطة الحكم الذاتي تحظى بدعم دولي

قال الملك محمد السادس في كلمة رسمية: "الأمم المتحدة اعتمدت مبادرة الحكم الذاتي للصحراء باعتبارها الحل الأمثل للنزاع"، مشيراً إلى أن القرار يعكس دعم المجتمع الدولي للمقترح المغربي.

شكر للرئيس الأميركي وجهود لحل النزاع

كما وجّه ملك المغرب الشكر للرئيس الأميركي على "جهوده المتواصلة من أجل دعم مسار التسوية في الصحراء الغربية"، مؤكداً أهمية الدور الأميركي في تعزيز الاستقرار بالمنطقة.

دعوة لحوار صادق مع الجزائر

وفي ختام كلمته، دعا الملك محمد السادس الرئيس الجزائري إلى "حوار صادق وبناء من أجل إقامة علاقات جديدة بين البلدين الشقيقين"، مشدداً على أهمية التعاون والوحدة في مواجهة التحديات المشتركة.