بالفيديو: السدحان يكشف حقيقة مطالبة الفنان ناصر القصبي له بسيارة.. ويوضح سر الخلاف بينهما بشأن "طاش ما طاش"

موقع الخليج 365: قال الفنان عبدالله السدحان، إن الفنان ناصر القصبي لم يطالبه باسترداد سيارات.

التعليقات والنكت

وأضاف خلال لقائه في بودكاست "الملز": أنا لم أقبل وجهة نظره فقد أكون أنا المخطئ وقد يكون هو الصادق وقد يكون العكس صحيح؛ لكن كانت في فترة ظهور السوشيال ميديا فأصبح التكبير والتأويل بأن (ناصر يطالب بسيارة 274 ) فصارت نوع من التعليقات والنكت بينا ونحن قد نتعمد هذا الشيء لإثارة نوع من البروباجندا.

فرحة بالانفصال

واستكمل: غيرنا استغلها وبدأ يمارس فرحته بانفصالنا سواء من الزملاء أو أشخاص من مجال آخر.

طاش ما طاش

وتابع: قد يكون فكرة أبو راكان باستمرارية طاش ما طاش تقف قد يكون معه حق، وقد تكون فكرتي نستمر ونكمل حتى العشرين ونوقف قد يكون معي حق؛ فهذا هو الخلاف بينا.