“أحب مشاهدته يتلوى”.. ترامب يدعو إلى سجن جو بايدن

أفادت صحيفة “نيويورك بوست” بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إلى إيداع سلفه جو بايدن خلف القضبان بينما هاجم تقريرا يزعم أن التحقيق معه في قضية “Arctic Frost” بدأ على أسس ضعيفة.

وقال ترامب في تدوينة على منصة “تروث سوشيال” يوم الخميس “إنه مجرم ومكانه في السجن.. شخص حقير وفاشل.. شخص قبيح من الداخل والخارج!.. لقد ضربته ضربا مبرحا وأحب مشاهدته وهو يتلوى الآن”.

ولم يذكر ترامب الرئيس السابق جو بايدن بشكل مباشر، لكن يبدو أنه كان يشير إليه، بينما شارك مقالا في “Just the News” مفاده: كيف اعتقد المدعون العامون السابقون وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الدافع وراء تحقيق “الصقيع القطبي” (Arctic Frost) كان ضعيفا.

وكشفت وثيقة جديدة نشرت في 7 أكتوبر 2025 عن حصول مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خلال إدارة الرئيس جو بايدن، على سجلات هواتف تسعة أعضاء جمهوريين في الكونغرس من بينهم ثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين، في إطار تحقيق يُعرف باسم “الصقيع القطبي” (Arctic Frost) المتعلق بمزاعم التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.

ولم تتضح الأسباب الدقيقة وراء استهداف المكتب لهؤلاء المشرعين، لكن الوثيقة التي كشفت العملية جرى تسليمها مؤخرا إلى الكونغرس قبل أن يقوم السيناتور تشاك غراسلي، رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ عن ولاية أيوا، بنشرها رسميا للعلن، وفقا لصحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

وقال غراسلي في بيان: “استنادا إلى الأدلة الحالية فإن تحقيق Arctic Frost وما صاحبه من تسليح سياسي للأجهزة الفيدرالية في عهد بايدن ربما كان أسوأ من فضيحة ووترغيت”.

وأضاف: “ما كشفته اليوم يعبر عن سلوك سياسي مروع وغير دستوري من قبل مكتب التحقيقات في عهد بايدن.. على النائب العام والمدير باتيل محاسبة المتورطين فورا”.

وبحسب الوثيقة، بدأ التحقيق في أبريل 2022، وتولى الإشراف عليه لاحقا المستشار الخاص السابق جاك سميث في نهاية العام نفسه.

وقد ركز التحقيق على الجهود التي بذلها الرئيس السابق والحالي دونالد ترامب وحلفاؤه للطعن في نتائج انتخابات 2020، بما في ذلك محاولات تقديم قوائم بديلة من المندوبين الانتخابيين.

وأظهرت الوثيقة المؤرخة في 27 سبتمبر 2023 والمعنونة بـ”CAST Assistance”، أن الـFBI أجرى “تحليلا أوليا لسجلات الاتصالات المحدودة”، واستهدف عددا من المشرعين الجمهوريين البارزين بينهم ليندسي غراهام، وبيل هيغرتي، وجوش هاولي، ودان سوليفان، وتومي توبرفيل، ورون جونسون، وسينثيا لوميس، ومارشا بلاكبيرن، إضافة إلى النائب مايك كيلي.

وأكد السيناتور رون جونسون أن فريق مدير الـFBI الحالي كاش باتيل اكتشف الوثيقة فيما أبدى المشرعون دهشتهم، مؤكدين أنهم لا يعرفون سبب استهدافهم.

وصرح السيناتور هيغرتي: “الشيء الوحيد المشترك بيننا أننا جميعا جمهوريون”.

ويعتقد أن المكتب لم يكن يتنصت فعليا على المكالمات بل جمع بيانات حول الأرقام التي تم الاتصال بها وتوقيتها.

وقال باتيل في بيان: “لقد اكتشفنا دليلا على أن سجلات هواتف مشرعين أمريكيين صودرت لأغراض سياسية.. هذا التجاوز في السلطة يجب أن يتوقف الآن”.

وأضاف أن المكتب تحت قيادته سيلتزم بالشفافية والمساءلة “ولن يستخدم مجددًا كسلاح ضد الشعب الأمريكي”.

وتعهد غراسلي بأن الكونغرس سيواصل التحقيق في القضية، مشيرا إلى احتمال استدعاء شخصيات بارزة مثل جاك سميث والمدير السابق للـFBI كريستوفر راي للإدلاء بشهاداتهم حول القضية، مؤكدا: “إذا لم يحاسب أحد، فلن يتغير شيء في واشنطن”.

وكان عدد من المبلغين قد زعموا في وقت سابق هذا العام أن الـFBI حصل أيضا على بيانات هواتف ترامب ونائبه مايك بنس ضمن التحقيق ذاته، فيما أشارت تقارير إلى أن المكتب راقب نحو 92 مجموعة أو شخصية مرتبطة بالحزب الجمهوري، من بينها منظمة Turning Point USA، تحت مظلة تحقيق Arctic Frost.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية