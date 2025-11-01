اخبار السعوديه

"ماني جايب واحدة من الشارع".. بالفيديو.. السدحان يخرج عن صمته ويرد على من انتقد ظهوره مع زوجته

0 نشر
0 تبليغ

"ماني جايب واحدة من الشارع".. بالفيديو.. السدحان يخرج عن صمته ويرد على من انتقد ظهوره مع زوجته

موقع الخليج 365: ردّ الفنان عبدالله السدحان على منتقدي ظهوره مع زوجته في حفل "جوي أووردز" عام 2023.

امرأة محترمة 

وقال خلال لقائه في بودكاست "الملز": "ما اهتمّيت، هي زوجتي، ماني جايب واحدة من الشارع. هي امرأة محترمة، لها قيمتها، تصلي وتصوم، امرأة مثلها مثل الآخرين. وش المشكلة إذا ظهرت معي في جوي أووردز؟ لا جبتها ولا حطيتها جنبي، ولا خليت الكاميرات تجي، الكاميرات هي اللي راحت. وهي ما كانت في نفس المكان، كانت فوق بعيد، كأنها أحد الحضور، لكن حبّوا يحطّون سبوت عليها، وش المشكلة يعني؟".

وأضاف: "لكن لو مشيت مع امرأة لا تمتّ لي بصلة، حتى لو كانت زميلة، هنا يكون الخجل".

تعليقات تافهة 

ولفت إلى أنه لا يهتم بالرد على هذه التعليقات، لأنه يعتبرها تافهة، ولا يريد الاحتكاك بالتافهين، لأن من يحتكّ بالتافهين يصير مثلهم، حسب قوله.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا