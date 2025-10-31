مقتل فريدة في مسلسل وتر حساس 2.. هل انتهى دور غادة عادل؟

أدهم يواجه مشهد مقتل شقيقته فريدة

خلافات مالية تثير الشكوك

انهيار أدهم وغيبوبة رشيد

أبطال مسلسل وتر حساس 2

غادة عادل (فريدة).

محمد علاء (رشيد).

إنجي المقدم (كاميليا).

كمال أبورية (هاشم).

هيدي كرم (رغدة).

محمد محمود عبدالعزيز (أدهم).

رانيا منصور (هاجر).

هاجر عفيفي (داليا).

إلهام وجدي (رنا).

محمد العمروسي (ياسين).

نورا عبدالرحمن.

لطيفة فهمي.

شريف الشعشاعي.

تأليف أمين جمال.

إخراج وائل فرج- حسن البلاسي.

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 أكتوبر 2025 06:58 مساءً - شهدت الحلقة الثلاثون من الجزء الثاني لمسلسل "" تطورات مأساوية قلبت الأحداث رأساً على عقب، حيث عُثر على فريدة التي تلعب دورها غادة عادل ورشيد الذي يجسده محمد علاء، غارقين في دمائهما داخل الأتيليه، في مشهد صادم هزّ جمهور المسلسل وأثار موجة من التساؤلات حول الجاني وانتهاء دور بطلة العمل قبل 15 حلقة كاملة من النهاية، ولكن على ما يبدو أن شخصية فريدة لم ينته دورها بالوفاة وهذا ما ستكشفه الحلقات المقبلة.بدأت الأحداث بدخول أدهم () إلى الأتيليه ليجد فريدة ممددة على الأرض بلا حراك، والدماء تحيط بها من كل جانب، بينما كان رشيد ما يزال على قيد الحياة لكنه مصاب بجروح بالغة. حاول أدهم إنقاذها وسط انهياره وصراخه باسمها في مشهد مؤثر، قبل أن تصل سيارات الإسعاف التي أعلنت وفاة فريدة على الفور، فيما نُقل رشيد إلى المستشفى في حالة حرجة.قد تحبيبن قراءة.. عودة قوية لـ غادة عادل في نهاية 2025 بين السينما والتلفزيونومع تصاعد التوتر، قاد الضابط خالد السجيني (ياسر فرج) التحقيق في الحادث ليكتشف أن أداة الجريمة كانت تمثالاً كبيراً وُجد بجوار الجثة، وأن الضربتين اللتين تلقتهما فريدة وُجّهتا في موضعين مختلفين، وهو ما جعل القضية أكثر غموضاً، خاصة في ظل تضارب الشهادات وعدم وجود شهود عيان للحادث.كما كشفت التحريات الأولية عن وجود خلافات مالية حادة بين فريدة وهاشم () بسبب أزمة الضرائب التي هددت مستقبل الأتيليه، فضلاً عن علاقات متوترة جمعتها بموظفين سابقين أبرزهم جيسي وصوفيا، وهو ما فتح أبواب الشك أمام العديد من الاحتمالات في مسار التحقيق.في المقابل، يعيش أدهم حالة من الانهيار النفسي بعد فقدان شقيقته فريدة التي وصفها بأنها كانت والدته الروحية والداعمة الأكبر له في حياته المهنية، بينما يرقد رشيد في غيبوبة عميقة بعد إصابته الخطيرة في الرأس، لتبقى هويّة المعتدي عليه طي الكتمان حتى الآن.إقرئي أيضاً.. مسلسل وتر حساس 2.. مخططات خفية وتهديدات بكشف الأسرارواختُتمت الحلقة بمشهد "فلاش باك" مثير، كشف أن شخصاً مجهولاً باغت رشيد من الخلف وضربه بالتمثال حين حاول الدفاع عن فريدة، ما يمهّد لحلقات قادمة مشتعلة بالتفاصيل والمفاجآت التي قد تزيح الستار عن القاتل الحقيقي وتكشف الدوافع وراء هذه الجريمة المروّعة.



