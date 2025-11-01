الطيار عبدالله الغامدي يوضح حقيقة ملكية الطائرة المصبوغة بشعار" نادي الهلال" ويثير ضجة على مواقع التواصل

موقع الخليج 365: كشف الكابتن طيار عبدالله الغامدي أن الطائرة التي تحمل ألوان وشعار نادي الهلال لا يملكها النادي، ولا يحق له بيعها أو تأجيرها، مشيرًا إلى أن نادي الهلال يتمتع بأولوية استخدامها في جولاته وفقًا لبنود الاتفاق مع طيران ناس.

وأوضح أن الملكية الكاملة للطائرة تعود لشركة طيران ناس (@flynas)، التي يحق لها تشغيلها وجدولتها في الرحلات الداخلية والخارجية شأنها شأن بقية طائرات الأسطول.

وأضاف الغامدي أن بعض مشجعي النادي وجّهوا له إساءات وعبارات عنصرية بعد توضيحه لهذه المعلومات، مؤكدًا أن ما ذكره يتطابق مع تصريحات مسؤولي الشركة الرسمية .