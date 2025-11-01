بطولة ألمانيا: دورتموند ثانيا موقتا

الرياص - اسماء السيد - برلين : واصل بوروسيا دورتموند صحوته وارتقى الى المركز الثاني مؤقتا بفوزه الثمين على مضيفه أوغسبورغ 1 0 الجمعة في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين بوروسيا دورتموند بفوزه الى مهاجمه الدولي الغيني سيرهو غيراسي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 37 رافعا رصيده الى خمسة أهداف على لائحة الهدافين هذا الموسم، والأول منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.

وهو الفوز الثاني تواليا محليا لدورتموند بعد تعادل وخسارة، بعدما كان تغلب على كولن 2 1 في المرحلة الثامنة.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده الى 20 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام لايبزيغ الذي يستضيف شتوتغارت صاحب 18 نقطة السبت، وبفارق أربع نقاط خلف بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر والذي يستقبل باير ليفركوزن بطل الموسم قبل الماضي والشريك السابق لدورتموند في المركز الخامس السبت أيضا.

كما هو الفوز الثالث تواليا لرجال المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش في مختلف المسابقات بعدما تغلبوا على مضيفهم كوبنهاغن الدنماركي 4 2 في الجولة الثالثة من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

تأخر انطلاق المباراة بسبب إلقاء مشجعي دورتموند كرات تنس على أرض الملعب، احتجاجًا على إقامتها في وقت متأخر من مساء اليوم، ومطالبين بنقل جميع مباريات الدوري إلى عصر السبت.

وجاء الفوز في توقيت مناسب بالنسبة لدورتموند الذي سيرحل الى انكلترا الاربعاء المقبل لمواجهة مانشستر سيتي في الجولة الرابعة للمسابقة القارية العريقة.

ويتقاسم دورتموند وسيتي المركز السادس برصيد سبع نقاط لكل منهما مع افضلية فارق الاهداف للفريق الألماني.

في المقابل، مني أوغسبورغ بخسارته الثانية تواليا والسادسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر.

ويلعب السبت أيضا أونيون برلين مع فرايبورغ، وسانت باولي مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وهايدنهايم مع أينتراخت فرانكفورت، وماينتس مع فيردر بريمن.