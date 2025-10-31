ثلاث نجمات يفتحْن الباب أمام بناتهن نحو التمثيل

إيمان العاصي وابنتها ريتاج ظهور متكرر وتمهيد فني محتمل

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

نسرين أمين وابنتها أمينة دعم معنوي دون وساطة

https://www.instagram.com/p/CyEDa0ho0FL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CyEDa0ho0FL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CyEDa0ho0FL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

رانيا منصور وابنتها توانا مع أولى خطوات التمثيل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 أكتوبر 2025 02:03 مساءً - شهدت الدورة الثامنة منحضوراً لافتًا لعدد من النجمات اللاتي اصطحبن بناتهن على السجادة الحمراء، في مشهد لفت الأنظار وسط تساؤلات هل تستعد بنات النجمات لدخول عالم الفن؟ وهذا السؤال تم توجيهه للثلاث فنانات بالفعل والمفارقة أنهم لم يمانعوا الأمر بل رحبوا بفكرة دخول بناتهن مجالطالما ستكون هذه رغبة البنات ولديهن الموهبة الكافية للتجربة.الفنانة إيمان العاصي خطفت الأنظار خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بظهورها الأنيق برفقة ابنتها ريتاج، في إطلالة أصبحت مألوفة خلال الآونة الأخيرة في المناسبات الاجتماعية والفنية، ويرى كثيرون أن هذا الظهور المتكرر قد يكون تمهيداً لدخول الابنة عالم الفن قريباً، وهو ما لم تنفه إيمان، مؤكدة أنها لا تمانع خوض ابنتها تجربة التمثيل، طالما جاء القرار من رغبتها الشخصية.قد تحبين قراءة.. ياسين السقا وابنتا أحمد زاهر.. أشهر أبناء النجوم الذين اقتحموا مجال التمثيلوفي تصريحات على هامش المهرجان، أوضحتأن قرار دخول ريتاج مجال التمثيل يعود إليها وحدها، مشددة على أن دعمها لابنتها سيكون كاملاً إذا امتلكت الموهبة وحب الفن، مضيفة: "أتمنى أن يجمعنا عمل فني في المستقبل إن شاء الله."، أما الابنة ريتاج، فأشارت إلى أنها لم تفكر بعد في خوض هذه الخطوة حالياً لانشغالها بالدراسة، لكنها لا تستبعد أن تفكر فيها مستقبلًا".أيضاً الفنانة نسرين أمين ظهرت برفقة ابنتها أمينة خلال فعاليات، حيث لفتتا الأنظار بعفويتهما وبالشبه الكبير بينهما. وخلال تصريحاتها، تحدثت نسرين عن ابنتها قائلة: "أمينة شاطرة جداً في التيك توك، وإن شاء الله تدخل عالم التمثيل وتكون أحسن مني، لكني مش هكون واسطة ليها، لأن حتى أنا ما كانش عندي واسطة في المجال ولسه محتاجاها."إقرئي أيضاً.. قبل زينة أشرف عبد الباقي.. أبناء فنانين اقتحموا عالم الإخراجأما أمينة ابنةفأبدت رغبتها الصريحة في دخول عالم التمثيل، مؤكدة أن والدتها تقدم لها الدعم من خلال النصائح، مثل ضرورة الالتحاق بورش التمثيل لتطوير موهبتها، مضيفة أنها اكتشفت حبها للفن منذ طفولتها حين كانت ترافق والدتها في مواقع التصوير، حيث شعرت وقتها بسعادة كبيرة، ما جعلها تدرك أن التمثيل هو المجال الذي تود أن تسلكه في المستقبل.يبدو أن الفنانة رانيا منصور بدأت فعلياً في تمهيد الطريق أمام ابنتها توانا الجوهري لدخول عالم التمثيل، إذ ظهرت معها في عدد من المناسبات والمهرجانات الفنية خلال العام الماضي، وأصبحت تُرافقها في معظم الفعاليات، وتحدث عن دخول ابنتها توانا عالم التمثل موضحة أنها خاضت التجربة بالصدفة من خلال مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "".وأضحتأن التجربة الأولى في "" كانت بمثابة اختبار لقدراتها، وقد حظيت بتفاعل واسع وإشادات إيجابية، مضيفة أن ابنتها ما تزال منشغلة بدراستها، لكن في حال توفر فرصة مناسبة للمشاركة في عمل فني، فإنها لا تتردد في الموافقة، خاصة بعد أن أثبتت تُوانا امتلاكها لموهبة حقيقية تستحق الدعم.اطلعي على.. أبناء مشاهير دخلوا عالم الفن.. واسطة أم موهبة؟أما، فأعربت عن امتنانها لوالدتها وخالتها الفنانة نورهان، مؤكدة أن وجودهما في المجال الفني كان سبباً في قربها من، لكنها ترى أن الأمر في النهاية "نصيب"، قائلة: "لو ربنا شايف إن ده مش مناسب ليا مكنتش وصلت هنا.. الموضوع مش بإيدي ولا بمزاجي، كل حاجة بتدبير من ربنا.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».