تركيا تعلن عقد اجتماع بشأن غزة الاثنين

ابوظبي - سيف اليزيد - قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إن وزراء للخارجية سيجتمعون، يوم الاثنين، لمناقشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والخطوات التالية هناك.

وأوضح فيدان، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة "سنعقد اجتماعا في إسطنبول الاثنين، إن شاء الله، مع وزراء خارجية الدول التي التقت (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب في نيويورك لتقييم تقدمنا ومناقشة ما يمكننا تحقيقه سويا في المرحلة المقبلة".

وذكر فيدان أن المحادثات مستمرة بشأن تشكيل قوة عمل خاصة بغزة وقوة لإحلال الاستقرار هناك.

وقال إن "المواضيع، التي تتم مناقشتها حاليا، هي كيفية الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي قوة الاستقرار".