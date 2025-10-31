خلافات تعكّر نجاح مسلسل “ورود وذنوب”… ماذا يحصل؟

في الوقت الّذي يواصل فيه مسلسل “ورود وذنوب” تحقيق نسب مشاهدة لافتة منذ انطلاقه، شهد موقع التّصوير أزمة مفاجئة بعد أن توقّف العاملون خلف الكواليس عن العمل احتجاجًا على عدم استلام مستحقّاتهم الماليّة منذ أشهر.

ووفقًا لمصادر مقرّبة من فريق العمل، فإنّ شركة الإنتاج منعت العاملين من دخول موقع التّصوير، معتبرة أنّ خطوتهم بمثابة استقالة جماعيّة، هذا ما زاد من حدّة التّوتّر بين الطّرفين وطرح تساؤلات حول مصير تصوير الحلقات المقبلة.

وكانت الحلقة الأولى من المسلسل الّذي يشارك في بطولته مراد يلدريم وجمري بايسال، قد حافظت على نسب مشاهدة مرتفعة بلغت ٤.٢٠% مساء السّبت، رغم المنافسة المباشرة مع مباراة تركيا وبلغاريا الّتي أحرزت ١١.٧٠%، في مؤشّر على قوّة جذب المسلسل واهتمام الجمهور بقصّته.

وتدور أحداث العمل حول قصّة حبّ غير متوقّعة تجمع بين رجل الأعمال النّاجح سرحات والفتاة الجريئة زينب من حيّ فقير، في مزيج من الدّراما والرّومنسيّة، من إنتاج شركة NGM بإشراف المنتجة ناظلي هيبتورك، ويُعرض على قناة Kanal D.

ورغم التّحديات الإنتاجيّة الّتي يواجهها “ورود وذنوب”، يبقى المسلسل من أبرز الأعمال التّركية المنتظرة هذا الموسم، لما يحمله من قصّة مؤثّرة وتمثيل قويّ وطموح واضح للوصول إلى العالميّة.