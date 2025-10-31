شمس البارودي تروي تفاصيل قاسية في ذكرى وفاة حسن يوسف الأولى

أسبوع قاسٍ أعاد كل التفاصيل

تعب خفي ودعاء صامت

نية لإقامة ختمة قرآن تتبدل بالإطعام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 أكتوبر 2025 06:58 مساءً - أحيت الفنانة المعتزلةالذكرى الأولى لرحيل زوجها الفنان الكبيرالتي تتزامن مع يوم 29 أكتوبر، وذلك بكلمات مؤثرة نشرتها عبر حسابها على موقع "فيسبوك". تحدثت خلالها عن أسبوع صعب مرّ عليها، استعاد كل تفاصيل العام الماضي وكأنه يُعاد من جديد، مؤكدة أنها تعيش الحزن في صمت واختيارها البُعد عن الأضواء احترامًا لمشاعرها.قالت شمس البارودي في منشورها المطول عبر فيسبوك: عدى عليّ أسبوع قاسي جداً أحيا كل تفاصيل السنة الماضية، نفس الحجرة والسرير والمخدات، كأن المشهد يتكرر حرفيًا"، وأضافت: "ظللت ثلاثة أيام يجافيني النوم والطعام بدون قصد، أحمد الله ختمت القرآن وبدأت ختمة جديدة، لكن حالتي الصحية في تدهور بسبب السهر وفقدان الشهية".تابعت الفنانةأنها لم تخبر أحداً بحالتها خوفاً على أبنائها، قائلة: "استسلمت ولم أبلغ أحداً، خفت يعرف أولادي بحالي، ليلة الأربعاء قلت لشقيقاتي إني تعبانه بس أوعوا تبلغوا ولادي، فقط ادعولي". وأكدت أن أيامها كانت ثقيلة لأنها تعيد ذكرى أصعب لحظات عاشها زوجها حسن يوسف في مرضه، حين ظل متشبثاً بسبحته حتى آخر لحظة.روتأنها كانت تنوي إقامة تجمع لختم القرآن في ذكرى زوجها لكنها تراجعت، قائلة: "قلت لكل من يحب أن يقرأ له فليقرأ في بيته، لا أريد أن أحمل أحداً حزني". وأضافت: "قررت أعمل الإطعام لله بنفسي، بإيدي، يوم الخميس، بنية الرحمة لحبيبي ولابني عبد الله، ومازلت أواظب على هذا منذ وفاته".

ذكرت شمس أنها استعانت بفرن اعتادت الطلب منه منذ وفاة نجلها، وقالت: "بطلب خبز بالزبيب والسمسم وأغلف كل اثنين معاً، واحد لحبيبي وواحد لفلذة كبدي عبد الله". وأوضحت أن ابنتيْ شقيقة زوجها، "دولي" و"تونه"، رافقتاها لتوزيع الإطعام وزيارة المقابر، حيث قرأن الفاتحة لحماتها وحماها وأشقائه الراحلين.

زيارة المقابر ومشاعر لا تُنسى

أول وجبة بعد ثلاثة أيام من الصيام عن الطعام

عدم المتاجرة بالحزن

سردتتفاصيل الزيارة قائلة: "من لحظة وقوفنا في محطة البنزين بدأت مكالمات المشاركة لذكرى حبيبي، أشكر كل من اتصل بي أو دعاني لبرامج محترمة، لكني اعتذرت، لن أتاجر بحزني، ما في جوفي لي وحدي". وأضافت أنها تحدثت مع المسؤول عن المقابر وطلبت منه العناية بالزرع قائلة: "الزرع بيسبح يا عم عربي".بعد الزيارة، توجهت الفنانة إلى النادي الذي كان يحبه زوجها لتناول شيء بعد ثلاثة أيام دون طعام. قالت:"طلبت سلطة، ولما قلت للجرسون إني باكل جبنة قريش، جه مخصوص بطبق عمله بإيده. أول حاجة أكلها من ثلاثة أيام. حسيت بدفا بعد أيام من التعب" ثم عادت للمنزل تصلي العصر وتكمل عمل الوجبات بنفسها.عبرت شمس عن امتنانها لكل من حاول دعمها لكنها شددت على رفضها، وقالت: "لن أتحدث الآن، ما في جوفي من لوعة الفقد هو لي وحدي، سأعيشه بكل تفاصيله وحدي". وأضافت أنها وجدت في القرآن عزاءها الوحيد، مشيرة: "حياتي كلها قرآن، حتى التلفزيون لا أغير عن مكة والمدينة".إقرئي أيضاً.. هل تعود شمس البارودي للتمثيل مرة أخرى؟ تُجيب بطريقة قاسيةورداً على تعليق أحد المتابعين عن أغنية "عرفوا إنك حبيبي" لفيروز، كتبت: "أنا حياتي كلها قرآن، أسمع القرآن أنا وقطتي وجدران البيت". وأكدت أن أيام الذكرى كانت مؤلمة لكنها تحتمي بالله. وأشارت إلى أن أبناءها شعروا بالذنب لعدم تواجدهم معها، لكنها طمأنتهم قائلة: "أنا بخير رغم التعب، الإطعام أنهكني لكن الحمد لله".اختتمت الفنانة منشورها بكلمات صادقة قائلة: "هكذا مرت عليّ أول ذكرى لرحيل حبيبي، ولا أعلم كم ذكرى ستمر قبل أن ألقاه حين يأذن ربي الكريم". وختمت قائلة: "معلش نكدت عليكم لكنها مشاعري، أردت تسجيلها، وأحمد الله على كل حال". كلمات اختتمت بها منشوراً غمره الحنين والوفاء والرضا بقضاء الله.