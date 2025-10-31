بالفيديو.. الرميان : نمتلك مفاتيح الرخاء.. والوقت قد حان لاستخدامها لتغيير العالم

موقع الخليج 365: أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أن العالم يعيش مرحلة تحوّل سريعة تتطلب نماذج جديدة من التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، مشددًا على أن النجاح لم يعد ممكنًا لأي طرف بمفرده.

فقر مدقع

وقال الرميان خلال كلمته في ⁧مبادرة مستقبل الاستثمار⁩ إن 808 ملايين شخص حول العالم يعيشون في فقر مدقع، لافتًا إلى أن التقنية وحدها لا تكفي لمعالجة هذه التحديات.

الاستثمار الأجنبي

وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة نما بنسبة 24% خلال عام واحد، وهو ما يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد السعودي ورؤيته المستقبلية.

النماذج الاقتصادية

وأشار إلى أن العالم يتغير بوتيرة متسارعة، وأن النماذج الاقتصادية والتنظيمية القديمة لم تعد صالحة، داعيًا إلى تبنّي تنظيم ذكي لا إفراط فيه، مع الحفاظ على أسواق مفتوحة وغير مقيدة.

الثروة في السعودية

وأكد الرميان أن الثروة في السعودية لا تُقاس بالأرقام، بل بازدهار الإنسان، مشيرًا إلى أن التعاون بين الحكومات والمستثمرين هو المفتاح لتحقيق التقدم المشترك الذي يخدم البشرية.

مفاتيح الرخاء

واختتم كلمته بالقول: «نمتلك مفاتيح الرخاء، وحان الوقت لاستخدامها لتغيير العالم نحو الأفضل».