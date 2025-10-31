سارة أبي كنعان توجه رسالة خاصة لطليقة زوجها.. ماذا تضمنت؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 أكتوبر 2025 08:03 مساءً - حلت الفنانة سارة أبي كنعان مؤخرًا ضيفة في برنامج كلام نواعم على قناة الـ MBC. وجاءت اعترافاتها غاية في الشفافية والصراحة والحب أيضًا حيث غلب الهدوء على حديثها بعيدًا عن أي انفعال أو تردد من الإجابة على كافة الأسئلة. واستطاعت سارة أبي كنعان جذب انتباه المشاهدين لاسيما عندما تحدثت بحب واحترام عن طليقة زوجها الممثل وسام فارس وابنتهما ياسمين. وبيّنت سارة أبي كنعان عن مدى السلام الداخلي والنقاء اللذين تتمتع بهما. وكان لافتًا توجيهها رسالة لطليقة زوجها الممثل وسام فارس عبّرت لها من خلالها عن إعجابها بطريقة تربيتها لابنتها ياسمين وأخبرتها أنها ستعتمد مثل أسلوبها بالتربية عندما ترزق بأولاد. كذلك عبّرت عن حبها الكبير لياسمين ابنة طليقها وأنها فخورة بها.

سارة أبي كنعان ورسالة إلى ياسمين ابنة زوجها

طلبت مذيعة برنامج "كلام نواعم" الشاعرة نجاح المساعيد من الفنانة سارة أبي كنعان توجيه ثلاث رسائل واحدة إلى طليقة زوجها الممثل وسام فارس وأخرى إلى ابنتهما ياسمين والرسالة الثالثة طلبت منها توجيهها إلى المرأة التي تريد الارتباط برجل مطلّق ولديه أولاد.

وجهت سارة أبي كنعان الرسالة الأولى لياسمين ابنة طليقها الممثل وسام فارس والتي تربطها بياسمين علاقة محبة وعاطفة قوية. وهذا ما يشهد له متابعو سارة أبي كنعان التي غالبًا ما تنشر عبر حسابها على إنستغرام صورًا تجمعها بزوجها الممثل وسام فارس وابنته ياسمين. وتعبر سارة دائمًا عن حبها الكبير تجاهها تمامًا كما تعبر ياسمين عن حبها الكبير لزوجة والدها الممثلة سارة أبي كنعان التي قالت في رسالتها إلى ياسمين والتي تحمل لها كل مشاعر الفخر بها والحب تجاهها قائلة: "أتمنى يا ياسمين أن تأخذي كل الأشياء الجميلة من الناس المحيطين بك الذين يحبونك وتكونين عندما تكبرين أحلى وأقوى امرأة وتصبحين قدوة. أنتِ في الأساس تكبرين بطريقة جميلة وأحب شخصيتك وحنانك وحبك تجاهنا وأحب أيضًا كم تحبين نفسك وتعرفين قيمتها وإن شاء الله تستمرين هكذا".

الرسالة الثانية وجهتها سارة أبي كنعان إلى طليقة زوجها



أما الرسالة الثانية فوجهتها سارة أبي كنعان إلى طليقة زوجها وسام فارس وجاءت الرسالة مليئة بالحب والاحترام والنقاء الذاتي اللذين تتمتع بهما سارة أبي كنعان وبدا ذلك واضحًا وبقوة على الشاشة حيث لم تتردد بالتعبير لها عن مدى إعجابها بالطريقة التي تعتمدها بتربية ابنتها ياسمين. وعلاوة على ذلك اعترفت لها أنها ستعتمد طريقتها بالتربية عندما ترزق بأولاد وقالت:" الرسالة الثانية التي أوجهها فهي لطليقة زوجي وسام والدة ياسمين أقول لها أنت تذكرينني جدًا بنفسي وكيف ربتني أمي. كذلك أنا معجبة بالاضافة لعلاقتك كأم بابنتك، أنا معجبة بعلاقة الصداقة التي تبنيها مع ابنتك. فهذه العلاقة مهمة جدًا وأيضًا الثقة المتبادلة بينكما لافتة والحب الكبير الذي تشعر به ابنتك تجاهك. فعلاقتكما هذه تذكرني بعلاقتي بأمي. وإن شاء الله عندما أنجب أولادًا وفتاة بالتحديد أتمنى أن أربيها كما تربين ابنتك ياسمين".

سارة أبي كنعان والرسالة الثالثة إلى المرأة التي تريد الارتباط برجل مطلّق



أما الرسالة الثالثة فوجهتها الممثلة سارة أبي كنعان لأي امرأة تريد الارتباط برجل مطلّق ولديه أولاد ومترددة بخوض هذه التجربة، فقالت لها: "إذا كنت تحبينه ويحبك فستجدان التوازن الصحيح بعلاقتكما. لا تخشي من اتخاذ هذه الخطوة وإياك أن تخسري حبكما. خوضي هذه المغامرة التي قد تكون الأجمل في حياتك". وتتابع سارة أبي كنعان:" ياسمين كانت سلسة بهذا الموضوع ووالدتها أيضًا وأنا لم أفكر مرتين للموافقة بالعكس أحببت خوض هذه التجربة. وكنت متأكدة أنني أحب وسام وهو يحبني أيضًا". وأضافت "الرسالة التي أريد توجيهها لزوجة الأب أن هذا الأمر ليس سهلًا لك وللأولاد. ولكن إذا كان كل الأطراف في هذا الموضوع يتقبلون أنفسهم فإن كل الأجيال ستعيش بسلام".

View this post on Instagram A post shared by كلام نواعم Kalam Nawaem (@kalamnawaeminsta)

سارة أبي كنعان تنضم إلى مسلسل "بالحرام" لرمضان 2026



على صعيد آخر تشارك الفنانة سارة أبي كنعان في الماراثون الرمضاني بمسلسل "بالحرام" إلى جانب نجومه ماغي بو غصن وطوني عيسى وتقلا شمعون وباسم مغنية وناديا شربل وعمار شلق، سارة أب كنعان، رندة كعدي، والوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان المذيعة مايا أبو الحسن وغيرهم. المسلسل من كتابة السوريين فادي حسين وشادي كيوان، ومن إخراج فيليب أسمر شريك النجاحات في مسلسلات الفنانة ماغي بو غصن بأكثر من عمل، وإنتاج شركة "إيغل فيلمز". ويتناول المسلسل قضايا اجتماعية حساسة. وقد انطلق تصويره في 12 أكتوبر الحالي.

