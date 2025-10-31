بالفيديو.. ضبط محقق هندي متلبسًا بتلقي رشوة لإزالة اسم متهم من قضية اغتصاب جماعي

موقع الخليج 365: وثّق مقطع فيديو لحظة استلام محقق شرطة في مدينة لكناو الهندية رشوة مالية بلغت 200 ألف روبية (نحو 8,500 ريال)، مقابل إزالة اسم أحد الأشخاص من قائمة المتهمين في جريمة اغتصاب جماعي.

تفاصيل الواقعة

وتشير التفاصيل إلى أن المتهم، ويدعى “غوبتا”، راجع المحقق موضحًا أنه بريء ولم يكن في موقع الحادثة، غير أن الأخير رفض مساعدته إلا بعد دفع مبلغ مالي كبير.

وبحسب وسائل إعلام هندية، فقد تعاون غوبتا مع مكتب مكافحة الفساد لتوثيق الواقعة، حيث ظهر في الفيديو وهو يسلّم المبلغ للمحقق الذي وافق على شطب اسمه من القضية.

عقوبات تلقي الرشوة

عقب ذلك، ألقى مكتب مكافحة الفساد القبض على المحقق متلبسًا بالرشوة، فيما أشارت السلطات إلى أنه يواجه عقوبات قاسية قد تصل إلى السجن لسنوات طويلة.