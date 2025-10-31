القبض على مواطن والتشهير باسمه لارتكابه مخالفة الصيد في ينبع.. والكشف عن العقوبة المتوقعة بحقه

موقع الخليج 365: تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي، أثناء أداء مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحافظة ينبع، من القبض على المواطن نعيم عبدالله العرماني لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص، حيث ضُبط بحوزته (3) صقور وكائن فطري مصيد (طائر السمان).

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على ضرورة الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدة أن:

عقوبة الصيد دون ترخيص تبلغ غرامتها (10,000) ريال.

عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامتها (5,000) ريال.

عقوبة صيد طائر السمان دون ترخيص غرامتها (1,500) ريال.



