إصابة خطيرة لابن شقيقة محمّد سامي تُدخل العائلة في حالة حزن

أعلن الأستاذ سامي عبد العزيز، والد المخرج محمّد سامي والممثّلة ريم سامي، عن تعرّض حفيدَيه لحادثَين منفصلَين في وقت متقارب، إذ نجت حفيدته من حادث تصادم خطير، فيما أُصيب حفيده الآخر — نجل الممثّلة ريم سامي — إصابة بالغة أدّت إلى نقله إلى العناية المركّزة.

وكتب عبد العزيز عبر حسابه على فايسبوك: “الحمد لله الّذي لا يُحمد على مكروه سواه. ما إن شكرت الله على لطفه بنجاة حفيدتَي من حادث تصادم، حتّى جاءني خبر سقوط حفيدي الآخر على رأسه ودخوله العناية المركّزة. فله الحمد في السّرّاء والضّرّاء، وله الحمد في البلاء والشّفاء. أسأل الله أن ينعم عليهما بالصّحّة والعافية، وأن يحفظ أبناءنا وأحفادنا من كلّ سوء. دعواتكم الصّادقة لهما، فالدّعاء هو درع المؤمن وسلامه.”

وقال زوج الفنانة ريم سامي في تصريحات خاصة لـ”القاهرة ٢٤” إن نجله يرقد حاليًا في قسم العناية المركزة، وذلك بعد مرور ستة أشهر على ولادته، إذ سقط الطفل على الأرض ونُقل على إثر ذلك إلى العناية المركزة. وطالب الجميع بالدعاء لابنه بالشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة.

وكشف موقع اليوم السّابع أنّ جوًّا من الحزن يخيّم على أسرة المخرج محمّد سامي، بعد تعرّض ابن شقيقته ريم لحادث مؤسف، إذ سقط من يد والده وارتطم بالأرض، هذا ما تسبّب في شرخ بالجمجمة، وتمّ على إثره نقله إلى أحد المستشفيات بمنطقة التّجمّع الخامس، إذ يخضع حاليًّا للرّعاية الطّبّيّة داخل قسم العناية المركّزة.