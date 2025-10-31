"المداح 6" و"النُّص 2" يُنعشان دراما الأجزاء في رمضان 2026

"المداح 6".. العمل الرمضاني الأكثر استمرارية

أحمد أمين يستكمل رحلته مع "النص"

مسلسلات الأجزاء في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 أكتوبر 2025 09:59 صباحاً - يشهدحضوراً محدوداً لظاهرة الأجزاء الجديدة التي اعتاد الجمهور متابعتها كل عام، فبعد أن سجلت دراما الأجزاء تواجداً واسعاً في موسم 2025، يقتصر ظهورها هذا العام على عملين فقط هما: "" من بطولة حمادة هلال، و"" من بطولة أحمد أمين؛ ليشكّلا الامتداد الأبرز لأعمال استطاعت ترسيخ مكانتها وكسب ثقة المشاهدين على مدار السنوات الماضية.يستكمل الفنان حمادة هلال سلسلة "المداح" بتقديم الجزء السادس في موسم دراما رمضان 2026، وذلك بعدما أصبح واحداً من أكثر الأعمال الرمضانية استمرارية وشعبية في السنوات الأخيرة؛ حيث يأتي الجزء الجديد بعنوان ""، ويواصل الجزء الجديد الغوص في أجواء الغموض والإثارة الممزوجة بالروحانيات؛ حيث يستكملصراعه مع قوى الظلام.قد تحبين قراءة.. بعد الإعلان عن تقديم جزء جديد من المداح.. مسلسلات حققت نجاحاً على مدار أجزاءمسلسل "" يأتي من تأليف أمين جمال وإخراجوإنتاج صادق الصباح، الذي أعلن أن هذا الجزء سيكون الأخير؛ إلا إذا حدث تطورات جديدة في الأمر بعد عرضه في رمضان، فيما يشهد هذا الجزء عودة عدد من الأبطال الذين شاركوا في بعض الأجزاء على رأسهم فتحي عبد الوهاب، بينما تشارك الفنانتان سهر الصايع ويسرا اللوزي كضيفتي شرف بجانب الأبطال المستمرين في جميع الأجزاء.أما الفنان أحمد أمين، فقرر تقديم جزء ثانٍ من مسلسل ""، كما تم الإعلان مسبقاً والتأكيد على ذلك من خلال تتر الجزء الأول، الذي تم عرضه في؛ حيث يعمل القائمون على العمل بوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق التصوير خلال أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقديم، لاسيما وأن عملية التعاقدات مع الفنانين الأبطال تمت في وقت سابق لإضافة جاهزية الديكور."النُّص" ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وبجانب أحمد أمين، يشارك ببطولته كلٌّ من: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبدالرحمن محمد، سامية الطرابلسي وعدد آخر من الفنانين، والعمل مستوحى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان، وسيناريو وحوار شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي.إقرئي أيضاً.. شخصيات استثنائية.. نجمات الخليج يكشفن ملامح أدوارهن في دراما رمضان 2026مسلسل "" يعود بالزمن لما يقرب من 100 سنة إلى الوراء وتحديداً في الثلاثينيات؛ حيث عبد العزيز النص يعمل نشالاً محترفاً، ولكنه يتوب عن هذه العمليات الإجرامية، ويقرر تكوين فريق من النشالين مع الاستعانة بفتاة ليل، وضابط يُدعى الصاغ مرعي، من أجل مقاومة، ويصبح النُّص زعيماً للمقاومة الشعبية، ويتحول إلى بطل شعبي في النهاية.على الرغم من إعلان عدد من صناع الدراما خلال الأشهر الماضية عن نيتهم تقديم أجزاء جديدة من أعمالهم الناجحة، فإن تلك الخطط ظلت في إطار الأفكار المبدئية ولم تتحول إلى مشاريع فعلية. ويأتي ذلك بعدالذي شهد عرض مجموعة كبيرة من، من بينها "العتاولة 2"، و"المداح 5"، و"أشغال شقة جداً"، و"جودر 2".