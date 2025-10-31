"المداح 6" و"النُّص 2" يُنعشان دراما الأجزاء في رمضان 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 أكتوبر 2025 09:59 صباحاً - يشهد موسم دراما رمضان 2026 حضوراً محدوداً لظاهرة الأجزاء الجديدة التي اعتاد الجمهور متابعتها كل عام، فبعد أن سجلت دراما الأجزاء تواجداً واسعاً في موسم 2025، يقتصر ظهورها هذا العام على عملين فقط هما: "المداح 6" من بطولة حمادة هلال، و"النص 2" من بطولة أحمد أمين؛ ليشكّلا الامتداد الأبرز لأعمال استطاعت ترسيخ مكانتها وكسب ثقة المشاهدين على مدار السنوات الماضية.
مسلسل "المداح - أسطورة النهاية" يأتي من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج صادق الصباح، الذي أعلن أن هذا الجزء سيكون الأخير؛ إلا إذا حدث تطورات جديدة في الأمر بعد عرضه في رمضان، فيما يشهد هذا الجزء عودة عدد من الأبطال الذين شاركوا في بعض الأجزاء على رأسهم فتحي عبد الوهاب، بينما تشارك الفنانتان سهر الصايع ويسرا اللوزي كضيفتي شرف بجانب الأبطال المستمرين في جميع الأجزاء.
"النُّص" ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وبجانب أحمد أمين، يشارك ببطولته كلٌّ من: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبدالرحمن محمد، سامية الطرابلسي وعدد آخر من الفنانين، والعمل مستوحى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان، وسيناريو وحوار شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي.
مسلسل "النُص" يعود بالزمن لما يقرب من 100 سنة إلى الوراء وتحديداً في الثلاثينيات؛ حيث عبد العزيز النص يعمل نشالاً محترفاً، ولكنه يتوب عن هذه العمليات الإجرامية، ويقرر تكوين فريق من النشالين مع الاستعانة بفتاة ليل، وضابط يُدعى الصاغ مرعي، من أجل مقاومة الاحتلال الإنجليزي، ويصبح النُّص زعيماً للمقاومة الشعبية، ويتحول إلى بطل شعبي في النهاية.
"المداح 6".. العمل الرمضاني الأكثر استمراريةيستكمل الفنان حمادة هلال سلسلة "المداح" بتقديم الجزء السادس في موسم دراما رمضان 2026، وذلك بعدما أصبح واحداً من أكثر الأعمال الرمضانية استمرارية وشعبية في السنوات الأخيرة؛ حيث يأتي الجزء الجديد بعنوان "المداح – أسطورة النهاية"، ويواصل الجزء الجديد الغوص في أجواء الغموض والإثارة الممزوجة بالروحانيات؛ حيث يستكمل حمادة هلال صراعه مع قوى الظلام.
أحمد أمين يستكمل رحلته مع "النص"أما الفنان أحمد أمين، فقرر تقديم جزء ثانٍ من مسلسل "النص"، كما تم الإعلان مسبقاً والتأكيد على ذلك من خلال تتر الجزء الأول، الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2025؛ حيث يعمل القائمون على العمل بوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق التصوير خلال أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقديم، لاسيما وأن عملية التعاقدات مع الفنانين الأبطال تمت في وقت سابق لإضافة جاهزية الديكور.
مسلسلات الأجزاء في رمضان 2025على الرغم من إعلان عدد من صناع الدراما خلال الأشهر الماضية عن نيتهم تقديم أجزاء جديدة من أعمالهم الناجحة، فإن تلك الخطط ظلت في إطار الأفكار المبدئية ولم تتحول إلى مشاريع فعلية. ويأتي ذلك بعد موسم رمضان الماضي الذي شهد عرض مجموعة كبيرة من مسلسلات الأجزاء، من بينها "العتاولة 2"، و"المداح 5"، و"أشغال شقة جداً"، و"جودر 2".
