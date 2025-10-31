أوكرانيا تعلن قصف منشأة للطاقة في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت البحرية الأوكرانية، اليوم الجمعة، إنها قصفت محطة طاقة حرارية روسية في منطقة أوريول ومحطة كهربائية فرعية في نوفوبريانسك بصواريخ كروز من طراز "نبتون".

وعادة ما تستخدم أوكرانيا الطائرات المسيرة لضرب أهداف في العمق الروسي، لكنها سعت أيضا إلى بناء قدراتها الصاروخية بأسلحة محلية الصنع مثل "نبتون".

قال فاسيل ماليوك رئيس جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا نفذت 160 ضربة "ناجحة" على منشآت روسية للنفط والطاقة منذ بداية العام.

وأضاف ماليوك للصحفيين أن هذه الضربات ستتواصل.