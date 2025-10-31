مشاهد من حفل زفاف هادي الباجوري.. ظهور منة شلبي وزوجها الأبرز

حضور فني لافت من كبار النجوم

منة شلبي وزوجها أحمد الجنايني يخطفان الأنظار

موقف طريف للعروسين على أنغام عمرو دياب

حضور ابن هادي الباجوري من ياسمين رئيس

ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي معًا مجددًا

فقرات غنائية وأجواء احتفالية صاخبة

"هيبتا: المناظرة الأخيرة" أحدث أفلام هادي الباجوري

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 أكتوبر 2025 12:58 مساءً - احتفل المخرجبزفافه على الفنانة، بعد أسبوعين من عقد قرانهما الذى تم في أجواء خاصة، حيث أقام الباجوري حفلاً أنيقاً بإحدى المناطق الأثرية المميزة بمحافظة الجيزة، وسط حضور لافت لعدد كبير من نجوم الفن من أصدقائه الفنانين والعاملين فيالذين حرصوا على مشاركته وهو وزوجته هذه اللحظات السعيدة والتقاط الصور التذكارية منه.ومن أبرز حضور حفل الزفاف من نجوم الفن:وزوجها المنتج أحمد الجنايني،، ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، يسرا، محمد فراج، بسنت شوقي، باسم سمرة، هنا شيحة، ركين سعد، أحمد داود، المخرج أحمد خالد موسى، المخرج طارق العريان، رشا مهدي، حسن أبو الروس، نورهان منصور وزوجها، المنتج أحمد السبكي، المخرج وليد الحلفاوي، المخرج عمرو سلامة وزوجته، انجي كيوان، حسن الخلعي.من أبرز المشاهد اللافتة في الحفل، ظهور الفنانة منة شلبي برفقة زوجها المنتج أحمد الجنايني لأول مرة في مناسبة اجتماعية بعد إعلان زواجهما قبل أيام قليلة، حيث تصدرت صورهما مع العروسين مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص الثنائي على التفاعل والرقص مع الحضور في أجواء مليئة بالبهجة.كما شهد الحفل موقفًا طريفًا أثناء رقص هادي الباجوري وزوجته، على أغنية "" للفنان، إذ تعثر الثنائي وسقطا أرضاً وسط ضحكات المدعوين، قبل أن ينهضا سريعاً ويكملا الرقص بابتسامة وتفاعل كبير من الحضور.ولفت الأنظار أيضًا وجود سليم، نجل المخرجمن طليقته الفنانة ياسمين رئيس، حيث ظل إلى جوار والده وزوجته الجديدة طوال الحفل، في مشهد يعكس دفء العلاقة العائلية والدعم المتبادل بين أفراد الأسرة.وحضرت أيضًا الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تعاونت مع الباجوري في عدد من الإعلانات الناجحة خلال السنوات الأخيرة، وظهرت برفقة الفنان كريم فهمي، إذ تجمعهما صداقة قوية بعد نجاحهما معًا في مسلسل "" في رمضان الماضي، كما يستعدان لتجديد تعاونهما في رمضان 2026 من خلال عمل جديد بعنوان "وننسى اللي كان".تضمن الحفل فقرات غنائية مميزة أحياها عدد من النجوم، حيث قدّم الفنان محمد رمضان مجموعة من أشهر أغانيه وسط تفاعل كبير من الحضور، كما شارك محمود الليثي وحسن الخلعي بتقديم وصلات غنائية شعبية أشعلت الأجواء حتى ساعات متأخرة من الليل، في حفل وصفه الحاضرون بأنه من أكثر حفلات العام أناقة وتميزًا.المخرج هادي الباجوري يُعرض له حالياً في صالات السينما، فيلم "" الذى تدور أحداثه في إطار رومانسي ويطرح تساؤلات عاطفية معاصرة من خلال مناظرة تقودها شخصية سارة (منة شلبي)، تحاول من خلالها تبسيط تعقيدات الحب عبر أربع قصص مختلفة ويظل السؤال الأبرز: كيف تؤثر التكنولوجيا على مشاعرنا وعلاقاتنا العاطفية؟يشارك فى بطولة فيلم "" نخبة من النجوم، أبرزهم: منة شلبى، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، مع ظهور خاص لكل من هشام ماجد وأشرف عبد الباقى وبسنت شوقى، كتب السيناريو محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، .لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».