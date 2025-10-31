تابع الان خبر السعودية تفوز برئاسة الإنتوساي وتؤكد ريادتها في الرقابة المالية العالمية خلال أعمال الجمعية العمومية بشرم الشيخ حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا دوليًا بارزًا بعد فوزها برئاسة الإنتوساي، المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية الخامسة والعشرين المنعقدة في مدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. ويأتي هذا الإنجاز ليعزز المكانة الدولية للمملكة في مجالي التدقيق والحوكمة المالية على مستوى العالم.

ووفقًا لإعلان الجمعية العمومية، سيتولى الديوان العام للمحاسبة السعودي رئاسة المنظمة بدءًا من عام 2031م ولمدة ثلاث سنوات، حيث تستضيف المملكة وفود أكثر من 195 دولة، بما يعكس الثقة العالمية بالدور الرقابي السعودي وقدرته على قيادة أهم المؤسسات الدولية في قطاع المراجعة المالية ومراجعة الأداء وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع العام.

وحضر مراسم الإعلان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله الشبيلي، وعدد من قيادات الديوان. ورفع معالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري رئيس الديوان العام للمحاسبة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به الديوان وتطور قدراته المؤسسية والتقنية وتوجهه نحو تعزيز كفاءة الرقابة وحماية المال العام.

وأوضح العنقري أن المملكة عملت على مدى عقود لتعزيز حضورها في المؤسسات الرقابية الدولية، مشيرًا إلى مبادراتها في دعم قدرات الأجهزة النظيرة في الدول النامية، وتوليها مناصب قيادية في منظمات عربية وإقليمية مثل الأرابوساي والآسوساي. وختم حديثه بالتأكيد على أن عام 2031 سيشهد استقبال الرياض للعالم في حدث يعزز من جهود المملكة في دعم الشفافية الدولية والحوكمة الفعّالة.

ويأتي هذا التتويج تتويجًا لمسيرة طويلة للديوان العام للمحاسبة، الذي انضم للإنتوساي عام 1977م، وأصبح أحد أبرز الأجهزة الرقابية عالميًا في تطوير منهجيات المراجعة ومكافحة الفساد وتعزيز كفاءة الإدارة المالية الحكومية، بما يلبي رؤية المملكة في دعم النزاهة وتحقيق التميز المؤسسي.