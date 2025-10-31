بالصور- زفاف هادي الباجوري وهايدي خالد بحضور نجله ونجوم الفنّ… ولقطة طريفة تشعل مواقع التّواصل

في ليلة استثنائيّة من الحبّ والفرح، احتفل المخرج المصريّ هادي الباجوري، بزفاف الممثلة هايدي خالد إليه، بحضور نُخبة من نجوم الفنّ والمجتمع، وسط أجواء ساحرة جمعت بين الأناقة والعفويّة. (http://www.instagram.com/p/DQcTHfPiOgJ/)

تألّقت العروس بفستان أبيض بتصميم كلاسيكيّ أنيق، بينما اختار العريس إطلالة عصريّة لافتة، فرسمت لحظات اللقاء الأولى بينهما مشهدًا رومنسيًّا حين التفت الباجوري لرؤية عروسه بفستانها الأبيض فاحتضنها وسط تصفيق الحضور.

كما ظهر خلال الحفل سليم نجل هادي الباجوري من زوجته السّابقة الممثّلة ياسمين رئيس، في الصور مع والده وعروسته.

وقد تصدّرت صور الحفل ومقاطع الفيديو مواقع التّواصل الاجتماعيّ خلال السّاعات الماضية، خصوصًا اللقطة الطّريفة الّتي سقط فيها العروسان أرضًا أثناء رقصهما، لتتحوّل إلى مشهد عفويّ أحرز تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

أحيا حفل الزّفاف الفنّان محمد رمضان، بمجموعة من أغانيه الشّهيرة، وسط أجواء من الطاقة والحماسة، إذ تفاعل العروسان والضّيوف معه بالرّقص والغناء في لحظات من العمر.

وشهد الحفل حضورًا فنّيًّا لافتًا، من أبرز النّجوم: يسرا، ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، منّة شلبي وزوجها المنتج أحمد الجنايني في أوّل ظهور علنيّ لهما بعد إعلان زواجهما، إلى جانب محمّد فرّاج وبسنت شوقي، باسم سمرة، أحمد داوود، رشا مهدي، إنجي كيوان، راكين سعد، طارق العريان وأحمد السبكي وغيرهم. كما خَطفت ياسمين عبد العزيز الأنظار بظهورها المحبّب مع كريم فهمي.

وكانت هايدي خالد قد احتفلت بليلة الحنّة قبل الزفاف بساعات، في أجواء مستوحاة من التّراث الشعبي والفنّ الاستعراضيّ، بحضور زوجها وعدد من الأصدقاء.

يُذكر أنّ الثّنائيّ كان قد احتفل بعقد القران في الثّالث عشر من أكتوبر الجاري داخل أحد الأماكن الأثريّة، بحضور الأهل والمقرّبين فقط.

وكان موقع الخليج 365” قد انفرد بلقاء حصريّ مع العروسَين في أوّل ظهور لهما بعد عقد قرانهما، إذ عبّرا عن سعادتهما وأعربت هايدي خالد عن امتنانها لزواجها وسعادتها بكونها إلى جانب زوجها، مؤكّدة وجود تفاهم كبير بينهما في مختلف التّفاصيل، حتّى في الذّوق الخاصّ بالطّعام.

ويأتي هذا الزّواج بعد نحو ثلاث سنوات على انفصال هادي الباجوري عن الممثّلة ياسمين رئيس عام ٢٠٢٢، بعد سبع سنوات من الزّواج.

يُذكر أنّ هايدي خالد، طبيبة أسنان إلى جانب كونها فنّانة تعمل في كتابة الأغاني وشاركت في عدد من الأعمال الفنّيّة الّتي أخرجها زوجها هادي الباجوري، أبرزها فيلم “هيبتا: المناظرة الأخيرة”، كما شاركت في مسلسل “سفّاح الجيزة” بطولة أحمد فهمي.