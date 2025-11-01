النمر يرد على الأحمدي حول علاقة الشاي الأخضر بتقليل نسبة الوفاة 40%

موقع الخليج 365: علق استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، على تصريحات البروفيسور محمد الأحمدي، التي قال فيها إن تناول 4 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا يسهم في خفض خطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 40%.

التحليل الإحصائي

وأوضح النمر أن جميع الأدلة المتوفرة هي دراسات ملاحظة «متابعة سكانية»، تُظهر ارتباطًا مصاحبًا لا علاقة سببية بين تناول الشاي الأخضر وانخفاض معدلات الوفاة، مؤكدًا أن الفرق بين الارتباط والسببية كبير من ناحية التحليل الإحصائي.

الشاي الأخضر لا يقلل الوفيات

وأضاف عبر منشور على منصة X أن الشاي الأخضر لا يقلل الوفيات بنسبة 40%، واصفًا هذه النسبة بأنها مبالغ فيها كثيرًا، مشيرًا إلى أن أكبر الدراسات اليابانية لم تتجاوز نسبة الانخفاض المصاحب 10% فقط.

الخلاصة

وختم النمر حديثه بالقول: “استمتع بشرب الشاي الأخضر إن كنت من محبّيه، لكن دون أن تزعم أنه دواء لإطالة العمر أو تقليل الوفيات.