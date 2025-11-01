بعد أزمته مع صناع فيلم شمس الزناتي.. عمرو سلامة يثير الجدل بمنشورٍ غامض

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 نوفمبر 2025 12:58 مساءً - أثار المخرج عمرو سلامة حالة كبيرة من الجدل من خلال منشور غامض، قام بنشره خلال الساعات الماضية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

رسالة غامضة من عمرو سلامة

كتب عمرو سلامة رسالة قال فيها: "في ناس ومواقف بشوفها بتحسسني إن مقولة عدوك إبن كارك مش دقيقة، بالعكس ساعات كثير اللي داعمك ومساعدك وحامي ظهرك هو ابن كارك، عدونا الحقيقي اللي مستتفه كارنا، محتقر كارنا، بيحارب كارنا علشان شايف إن كارنا بيفضحه أو بيخسره أو متعارض مع مصالحه الدنيئة".وقد تفاعل متابعيه بشكلٍ كبير مع هذا المنشور وخمن بعضهم أن هناك رسالة غير مباشرة يحملها هذا المنشور، خاصةً وأنه جاء بعد أيام قليله من أزمته الشهيرة مع الشركة المنتجة

عمرو سلامة يكشف تفاصيل الأزمة

كانقد أوضح تفاصيل الأزمة خلال الفترة الماضية عبر مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة وقال: "المشكلة ببساطة ومن غير الدخول في تفاصيل قانونية معقدة هي إن شركة الإنتاج اللي كان بيني وبينها عقد، حصل منها مشاكل، فتم عمل ملحق للعقد بينهي التزامي تجاه شركة تانية".

وأشار إلى أن هذا الملحق جاء بسبب عدة مشاكل من بينها التأخر في صرف المستحقات وعدم حصول بعض الأفراد على حقوقهم، مما نتج عنه قرار تنفيذ الفيلم مع شركة أخرى بدلاً من الشركة التي حدثت معها الأزمة، وكشف التفاصيل قائلاً: "في الآخر، قرروا ينفذوا الفيلم لوحدهم من غير الشركة التانية، فاحنا اعترضنا، لأن كان حصل ملحق للعقد بسبب مشاكل زي شيكات من غير رصيد وناس ماخدتش حقها فقررنا إننا مش هنلتزم بالعقد، وتكون فيه شركة تانية هي اللي تنفذ الفيلم، لكن هما تمسكوا بموقفهم وقالوا إحنا اللي هننفذ الفيلم".

وأكد أن خلافه لا علاقة له بمخرج العمل الجديد أحمد خالد موسى، موضحا أنه تواصل مع نقابة السينمائيين، لكنها لم تتخذ أي إجراءات واضحه لحل هذه المشكلة.

قصة وصناع شمس الزتاني

يُشار إلى أنه انطلق تصويرخلال الفترة الماضية وهو من بطولة محمد إمام، باسم سمرة، محمود عبد المغني، محمد ثروت، أحمد خالد صالح، خالد أنور، أحمد عبد الحميد، سارة بركة، وإسلام خالد. الفيلم مأخوذ عن رائعة الزعيم عادل إمام الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه؛ حيث تدور أحداث النسخة الجديدة قبل 15 عاماً، من أحداث الفيلم الأصلي؛ لتكشف عن البدايات الأولى لتكوين فرقة الزناتي.

ويعود محمد إمام للعمل مع المخرج أحمد خالد موسى في السينما بعد سنوات من تقديمهما فيلم "لص بغداد" الذي تم عرضه عام 2020 وحقق نجاحاً لافتاً وقت عرضه في دور السينما، وشارك في بطولته ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتا، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، بيومي فؤاد، سعد المختار وضيف الشرف أحمد رزق.

