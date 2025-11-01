تكنولوجيا: سامسونج تطلق التحديث المستقر One UI 8 لهاتفي Galaxy A06 و Galaxy A07 بإصدار 4G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج التحديث المستقر One UI 8 المبني على اندرويد 16 لهاتفين من سلسلة Galaxy A، وهما Galaxy A06 4G و Galaxy A07 4G.

يصل تحديث One UI 8 لهاتف Galaxy A06 4G مع إصدار البرنامج الثابت رقم A065FXXU7CYJ8، بينما يأتي لهاتف Galaxy A07 4G بإصدار A075FXXU1BYJA.

ويبلغ حجم التحديث نحو 2.3 جيجابايت، وقد بدأ طرحه حاليًا في الفلبين وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا، على أن يتوسع لاحقًا ليشمل المزيد من الدول خلال الأسابيع المقبلة.

ومن الجدير بالذكر أن تحديث Galaxy A06 4G يأتي مع تصحيح الأمان الخاص بشهر سبتمبر 2025، في حين يحصل Galaxy A07 4G على تصحيح الأمان الأحدث لشهر أكتوبر 2025.

يتوفر هاتف Galaxy A06 بسعتي تخزين 64 جيجابايت و128 جيجابايت مع 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، بأسعار تبدأ من حوالي 103 دولارات. أما Galaxy A07 فيأتي بنفس خيارات الذاكرة، بأسعار تبدأ من نحو 140 دولارًا.

وفي حال لم يصل التحديث إلى هاتفك بعد، يمكنك التحقق يدويًا من توفره عبر التوجه إلى الإعدادات ثم اختيار تحديث البرامج.

المصدر