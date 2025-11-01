شيماء سيف تعلق على ربط زيادة الوزن بالكوميديا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 نوفمبر 2025 04:02 مساءً - خلال الفترة الماضية خسرت الفنانة شيماء سيف الكثير من الوزن الزائد بعدما خضعت لعملية تكميم المعدة، وتغيرت ملامحها بشكلٍ كبير، وكان لافتاً للانتباه أيضاً أن ستايل أزيائها اختلف بشكلٍ واضح عندما خسرت وزنها الزائد، وربط البعض بين فقدان الوزن وقلة الأدوار الكوميدية في الفترة المقبلة.

شيماء سيف ترد على علاقة الوزن بالكوميديا

علقت الفنانة شيماء سيف على توقع الجمهور بتأثير خسارة وزنها على روح الفكاهة والكوميديا عندها، وقالت: "موضوع أن خسارة الوزن بيأثر على خفة الدم ده بشوفه مش صح خالص، الدهون مالها ومال خفة الدم؟، فيه فنانين كتير خسوا ولسه زي القمر، والقديمة والجديدة عندي واحد، الفرق إني بقيت أمشي".

أما عن علاقتها بالفنانة مايا دياب، فأكدت أن مايا دياب تتميز بدم خفيف وهو ما لا يعرفه الكثيرين عنها، وقالت مايا دياب جمعت الحلاوة وخفة الدم.

تفاعل الجمهور مع هذا المقطع وأبدوا إعجابهم باللوك الجديد الذي تظهر به شيماء سيف بعد فقدان الوزن، وأكدوا على حبهم لها وانتظارهم لأعمالها الفنية القادمة.

هل انفصلت شيماء سيف عن زوجها محمد كارتر؟

تألق شيماء سيف في دراما رمضان 2025

وفي سياقٍ آخر، تردد مؤخراً أنباء تفيد انفصالعن زوجها، لكن حتى الآن لم يعلق أي منأو محمد كارتر على شائعات انفصالهما سواء بالنفي أو الإيجاب، حيث أثار الثنائي مؤخرًا جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ترددت أنباء عن انفصالهما للمرة الثانية؛ وذلك بعد عودتهما قبل 6 أشهر فقط، وجاءت هذه الأنباء بعد ظهورهما خلال حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد الذي أُقيم مساء 25 سبتمبر الماضي؛ بعدما ظهر كل منهما منفردًا إذ جلست بمفردها بعيدًا عن طاولته طوال الحفل، كما لم يلتقطا كعادتهما أي صور معًا خلال الحفل، الأمر الذي أثار حيرة جمهورهما ومتابعيهما وتساؤلاتهم حول حقيقة انفصالهما، في حين لم يعلق أيٌ منهما على الأمر سواء بالنفي أو الإيجاب حتى الآن، بل ومازال الثنائي يحتفظ بصورهما معًا عبر صفحاتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.يُذكر أن الفنانةنافست خلال موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل "إش إش" الذي دارت أحداثه حول شروق "إش إش" (مي عمر) التي ترث جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصةً رغماً عنها، ثم تدخل بالصدفة إلى عالم عائلة آل الجريتلي؛ لتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتداداً لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة، وتدخل في صراعات ما بين الانتقام وحبها لـ رجب الجريتلي.

مسلسل "إش إش" من بطولة: مي عمر، ماجد المصري، إنتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبدالله. إلى جانب عددٍ من ضيوف الشرف، مثل: محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، أحمد زاهر. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

