بطولة إسبانيا: فياريال إلى الوصافة موقتا

الرياص - اسماء السيد - مدريد : تابع فياريال بداية موسمه الجيدة وارتقى إلى وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم موقتا، بعد فوزه الكبير على ضيفه رايو فايكانو 4 0، السبت في المرحلة الحادية عشرة.

ورفع فريق "الغواصة الصفراء" رصيده إلى 23 نقطة، متقدما بفارق نقطة على حامل اللقب برشلونة الذي يستقبل الأحد إلتشي الثامن.

على ملعب لا سيراميكا، تقدم لاعبو فريق المدرب مارسيلينو غارسيا تورال منتصف الشوط الأول عبر المخضرم جيرارد مورينو (22)، قبل أن يضيفوا ثلاثية في غضون ثماني دقائق خلال الشوط الثاني عبر ألبرتو موليرو (57)، وسانتي كوميسانا (59) وأيوسي بيريس (65).

قال صانع اللعب موليرو، أفضل لاعب في المباراة بهدف وتمريرة حاسمة لمنصة دازون "أستعيد مستواي تدريجا، وزملائي في الفريق يسهلون الأمور عليّ، التأقلم في البداية كان صعبا بعض الشيء".

وأضاف اللاعب القادم من لاس بالماس الصيف الماضي "كنا نعلم أننا قد نصعد إلى المركز الثاني، علينا أن نواصل التركيز على مباراتنا المقبلة".