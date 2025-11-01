بالفيديو: أخصائي تغذية يحذر من استخدام العبوات البلاستيكية ويكشف عن تجربة شخصية سيئة معها عند تسخينها في الميكروويف

موقع الخليج 365: حذر أخصائي التغذية فهد السعيد، من استخدام العبوات البلاستيكية، وكشف عن تجربة شخصية سيئة معها عند تسخينها في الميكروويف.

وقال السعيد خلال برنامج يا هلا على روتانا خليجية :"للأسف عندي تجربة شخصية سيئة بالنسبة للعبوات البلاستيكية، أحد العبوات من مصدر موثوق وتصنيعها كويس إنه يمكن استخدامها بالميكروويف".

وأضاف :"اللي يستخدمون العبوات البلاستيكية هذي يقرأ إنه لا بد من إزالة الغطاء، أنا أدخلت العبوة ووجدت حصل له إنكماش في الميكروويف".