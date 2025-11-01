اخبار السعوديه

بالفيديو: أخصائي تغذية يحذر من استخدام العبوات البلاستيكية ويكشف عن تجربة شخصية سيئة معها عند تسخينها في الميكروويف

0 نشر
0 تبليغ

بالفيديو: أخصائي تغذية يحذر من استخدام العبوات البلاستيكية ويكشف عن تجربة شخصية سيئة معها عند تسخينها في الميكروويف

موقع الخليج 365: حذر أخصائي التغذية فهد السعيد، من استخدام العبوات البلاستيكية، وكشف عن تجربة شخصية سيئة معها عند تسخينها في الميكروويف.

وقال السعيد خلال برنامج يا هلا على روتانا خليجية :"للأسف عندي تجربة شخصية سيئة بالنسبة للعبوات البلاستيكية، أحد العبوات من مصدر موثوق وتصنيعها كويس إنه يمكن استخدامها بالميكروويف".

وأضاف :"اللي يستخدمون العبوات البلاستيكية هذي يقرأ إنه لا بد من إزالة الغطاء، أنا أدخلت العبوة ووجدت حصل له إنكماش في الميكروويف".

ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا